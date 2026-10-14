В Казахстане впервые за 50 лет строят новую трассу из Караганды в Жезказган
Впервые за полвека между городами строят новую трассу протяженностью 457 километров. Как уточнили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", она пройдет параллельно действующей дороге.
Сейчас рабочие готовят основу для будущей магистрали, а специалисты изучают особенности местности и готовят новые участки для строительства.
Полностью завершить проект планируют в 2029 году.
Инженер Департамента реализации автодорожных проектов Ержан Байсеитов также добавил, что к строительным работам привлечены 450 единиц дорожной строительной техники и 676 специалистов.
Тем временем днем ранее, 13 октября, стало известно, что в стране среднюю скорость начнут фиксировать еще на четырех трассах. Водителям стоит обратить внимание на следующие маршруты: "Уральск – граница РФ (Самара)", "Актобе – граница РФ (Оренбург)", "Костанай – Денисовка", "Кандыагаш – Макат".