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Общество

Министр культуры и информации рассказал о развитии креативных индустрий на заседании Курултая

Арман Кырыкбаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 15:54 Фото: МКИ РК
Арман Кырыкбаев ответил на вопрос о государственной поддержке креативных индустрий, привлечении частных инвестиций и развитии отраслевой инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

В рамках оптимизации бюджетных расходов на развитие креативных индустрий в 2026 году предусмотрено 1,38 млрд тенге, в 2027 году – более 1,2 млрд тенге, в 2028 году – около 1 млрд тенге.

Дополнительным источником финансирования служат ежегодные отчисления в размере 3% от оборота национальной лотереи "Сәтті жұлдыз".

По словам министра, вклад креативных индустрий в экономику Казахстана составляет 2,7 трлн тенге, а ежегодные налоговые поступления от отрасли превышают 200 млрд тенге.

В сфере кино государство ежегодно выделяет 5 млрд тенге. При этом объем казахстанского кинорынка, по оценкам специалистов, составляет более 45-50 млрд тенге, а частные предприниматели ежегодно инвестируют в отрасль более 20 млрд тенге.

Министр подчеркнул, что задача государства – не компенсировать расходы уже состоявшегося бизнеса, а создавать условия для обучения молодых специалистов, поддержки инновационных стартапов, обмена опытом и привлечения инвестиций.

Сегодня в Казахстане работают 27 креативных хабов. Часть из них создана частными предпринимателями и самостоятельно обеспечивает свою деятельность.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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