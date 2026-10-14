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Общество

Объезд участка Толе би в Алматы: как будет ходить автобус №134 из-за строительства LRT

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 16:15 Фото: Zakon.kz
Из-за строительства LRT в Алматы автобус № 134 будет объезжать участок улицы Толе би, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Транспортный холдинг города.

Согласно официальному заявлению:

"Из-за строительных работ на улице Толе би, связанных с проектом LRT, с 19 октября временно изменится маршрут автобуса № 134 в Алматы".

Теперь маршрут будет следовать следующим образом:

  • В восточном направлении: улица Толе би – улица Ауэзова – улица Гоголя – проспект Сейфуллина – далее по схеме.
  • В западном направлении: проспект Сейфуллина – улица Гоголя – улица Ауэзова – улица Толе би – далее по схеме.

Немного ранее мы писали о том, как в Алматы безбилетники сокращают число автобусов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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