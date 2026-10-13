"Не оплатил – жди дольше": в Алматы объяснили, как безбилетники сокращают число автобусов

Жителей Алматы предупредили о том, что если они не будут оплачивать проезд, это повлияет на маршруты, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, все дело в системе учета пассажиропотока. Она анализирует количество поездок по данным по оплате проезда.

"Представьте, в автобусе едут 30 человек, но оплатили проезд только 15. Система может зафиксировать меньший пассажиропоток, чем есть на самом деле. В результате реальная загруженность маршрута может оказаться выше расчетной, а потребность в дополнительных автобусах – недооцененной". Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Жителей и гостей города просят ответственно относиться к оплате за проезд.

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В сентябре жителям Алматы напоминали правила поездок в автобусах.