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Общество

Успокоительное довело до паники: подростки в Мангистау нашли новый "наркотик" среди лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:18 Фото: unsplash
Руководителям аптечных организаций и фармацевтическим работникам напомнили о необходимости внимательно относиться к отпуску лекарственных препаратов несовершеннолетним, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, поводом для этого стала профилактика случаев, когда подростки используют лекарства, в том числе корвалол, не по медицинскому назначению, пытаясь получить одурманивающий эффект.

Использование этого медикамента, по словам специалистов, может представлять серьезную угрозу здоровью и жизни детей и подростков.

Корвалол нельзя считать безобидным лекарственным препаратом. В его составе есть этиловый спирт, поэтому при употреблении в больших количествах он может вызвать состояние, напоминающее алкогольное опьянение.

Особую опасность представляет фенобарбитал – сильнодействующее вещество, воздействующее на центральную нервную систему. В сочетании с алкоголем он может привести к выраженной сонливости, заторможенности, нарушению сознания и тяжелому отравлению.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане обновили правила выдачи сертификата на фармпродукт.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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