Успокоительное довело до паники: подростки в Мангистау нашли новый "наркотик" среди лекарств
Как пишет Lada.kz, поводом для этого стала профилактика случаев, когда подростки используют лекарства, в том числе корвалол, не по медицинскому назначению, пытаясь получить одурманивающий эффект.
Использование этого медикамента, по словам специалистов, может представлять серьезную угрозу здоровью и жизни детей и подростков.
Корвалол нельзя считать безобидным лекарственным препаратом. В его составе есть этиловый спирт, поэтому при употреблении в больших количествах он может вызвать состояние, напоминающее алкогольное опьянение.
Особую опасность представляет фенобарбитал – сильнодействующее вещество, воздействующее на центральную нервную систему. В сочетании с алкоголем он может привести к выраженной сонливости, заторможенности, нарушению сознания и тяжелому отравлению.
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане обновили правила выдачи сертификата на фармпродукт.