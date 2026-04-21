Казахстанская фармацевтика на пороге больших перемен

Туркестан стал площадкой для Казахстанского фармацевтического форума, который объединил регуляторов, производителей лекарственных препаратов, БАДов и медизделий. В зале собрались и дистрибьюторы, и аптечные сети, и представители медицинского сообщества, сообщает Zakon.kz.

Организаторы отмечают, что сегодня фармрынок страны переживает период серьезных изменений и вызовов. Среди ключевых проблем – ценовое регулирование, а еще высокая зависимость от импорта. Вместе с тем отрасль демонстрирует потенциал для роста. Эксперты отмечают, что развитие локального производства, запуск инвестиционных проектов, а также расширение международного сотрудничества могут стать основой для нового этапа развития фарминдустрии страны. Об этом в интервью рассказал генеральный директор Polpharma Santo Адам Алексеюк.

– Насколько Казахстан сегодня готов к роли регионального фармацевтического хаба, а не просто рынка сбыта: способен ли он конкурировать с глобальными фармгигантами?

– Мы находимся на этапе, когда развиваем производство не только для казахстанских пациентов, но и для экспорта – это отдельное стратегическое направление нашей компании на протяжении последних четырех лет. Важно отметить, что сегодня мы производим лекарства, которыю уже экспортируем не только в соседние страны, такие как Монголия и Узбекистан. Это лишь первый шаг. В марте 2025 года мы получили сертификат GMP Европейского союза, что открыло для нас новые возможности для выхода на другие рынки. 2025 год является ключевым для экспорта лекарственных средств из Казахстана. На протяжении последних десятилетий все поставки жизненно необходимых препаратов в основном осуществлялись из Европы и других развитых стран в Казахстан. Сегодня эта логика начинает меняться.

– Скажите, пожалуйста, какие ключевые риски вы видите в ближайшие 3-5 лет для лекарственной безопасности?

– Ключевыми факторами для нас остаются прозрачность и стабильность. Предсказуемость регуляторной среды особенно важна, поскольку в фармацевтике решения по запуску производства принимаются не за неделю и не за месяц – на это уходят годы. Например, решения, которые я лично принял три года назад для внедрения производства в Казахстане, начнут реализовываться только в этом или в начале 2027 года. Поэтому предсказуемость регулирования критически важна для планирования развития бизнеса.

Второй важный аспект – ценообразование. Нам необходимо учитывать влияние геополитических факторов, в том числе колебаний валютных курсов, которые могут как расширять возможности, так и усложнять процессы.

Третий фактор – скорость выхода на рынок. Мы можем экспортировать продукцию, но важно сначала обеспечить ее доступность на отечественном рынке. Таким образом, развитие внутреннего рынка и экспортные возможности напрямую взаимосвязаны.

– Как вы считаете, какие технологии сегодня наиболее критичны для трансфера в Казахстан?

– Сложно выделить одну или две ключевые технологии – медицина развивается очень быстро. Важно, чтобы у нас был доступ к препаратам, созданным на основе инновационных формул и соответствующим рекомендациям профильных ассоциаций по конкретным терапевтическим направлениям.

Что касается нашей работы, то компания Polpharma Santo в феврале этого года подписала контракт, который позволит локализовать в рамках СОИ 38 продуктов. Среди них – современные кардиологические комбинации, лекарственные средства для онкологических пациентов, антибиотики и еще другие препараты. Поэтому для нас важно отслеживать развитие отрасли и как производителям следовать актуальным медицинским рекомендациям.

– Почему сегодня важно развивать производство полного цикла внутри региона и какие шаги необходимы для снижения зависимости от импорта лекарств?

– Первое, на что мы обращаем внимание, – это независимость производства. Мы понимаем ее ценность особенно в условиях возникающих сложностей. В такие моменты важно иметь локальное производство полного цикла – от выпуска до упаковки.

Только в этом случае мы готовы оперативно реагировать на происходящее в мире. Полный цикл дает нам возможность не только развивать продукцию, но и создавать рабочие места, не ограничиваясь лишь переупаковкой. Она может быть на начальном этапе, но важно, чтобы государство поддержало такое предприятие, которое дает полное, так скажем, финальное производство продукта. Потому что это не только в первую очередь безопасность страны, но и рабочие места, и налоги, которые платятся здесь, в Казахстане.

– Насколько текущая модель госзакупок и ценового регулирования сегодня стимулирует или сдерживает развитие фармацевтической отрасли? Существует ли риск дефицита препаратов при жестком контроле цен?

– С одной стороны, цены необходимо регулировать, чтобы препараты оставались доступными. С другой – мы живем в условиях инфляции на уровне около 12%.

Жесткое сдерживание цен на одном уровне может привести к обратному эффекту – дефициту лекарств. Это связано с тем, что растут затраты: на сырье (AФИ), оплату труда, логистику – все увеличивается в соответствии с инфляцией. В таких условиях удерживать цену неизменной в течение длительного времени невозможно, поэтому необходимы взвешенные решения.

Как отмечают представители отрасли, государство уже сделало первый шаг: министр здравоохранения подписала указ о дерегулировании препаратов стоимостью ниже одного МРП. Это важная мера, поскольку чрезмерное регулирование ранее приводило к снижению доступности лекарств на рынке. В этой связи ключевой задачей остается поиск баланса между контролем цен и обеспечением доступности.

– Почему, несмотря на внедрение цифровой маркировки, проблема контрафакта все еще актуальна?

– Маркировка – это важное и правильное решение государства, которое помогает выявлять проблемы на рынке. Мы обращаемся к журналистам с просьбой помочь в информировании и разъяснении этой системы, чтобы каждый пациент мог пользоваться маркировкой. Достаточно установить мобильное приложение Naqty Onim, отсканировать QR-код на упаковке лекарства с помощью смартфона, чтобы проверить его подлинность и убедиться, что препарат не является контрафактным. Также мы призываем пациентов сообщать о любых подозрительных случаях и возможных подделках, чтобы оперативно реагировать на присутствие контрафактной продукции на рынке.

Лика Морозова