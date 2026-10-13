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Право

Обновлены правила выдачи сертификата на фармпродукт

Анализ, анализы, больница, поликлиника, врач, врачи, доктор, доктора, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 13:03 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 7 октября 2026 года внесены изменения в правила выдачи сертификата на фармацевтический продукт (СРР), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения сертификата на фармацевтический продукт (СРР) заявитель подает в Комитет фармации Министерства здравоохранения РК или через веб-портал "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz заявление, удостоверенное электронной цифровой подписью (ЭЦП), и электронную копию сертификата соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP) на производственный участок, на котором производится лекарственное средство.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи сертификата на фармацевтический продукт составляет пять рабочих дней.

В случае чрезвычайных ситуаций, в условиях введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, срок рассмотрения документов и выдачи сертификата на фармацевтический продукт составляет до трех рабочих дней.

При подаче услугополучателем всех необходимых документов через Портал в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается срок для устранения выявленных недостатков, который составляет два рабочих дня.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

Комитет обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Сотрудник ответственного структурного подразделения Комитета в течение пяти рабочих дней готовит сертификат на фармацевтический продукт (СРР) по форме, в случае производства лекарственного средства в Республике Казахстан только для экспорта – по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, подписанный руководителем и заверенный печатью Комитета, либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче сертификата на фармацевтический продукт.

Указывается, что при отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Выдача результата оказания государственной услуги заявителю осуществляется в электронном виде через Портал.

Кроме того, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата на фармацевтический продукт (CPP)".

Приказ вводится в действие с 23 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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