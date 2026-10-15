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Общество

В Алматы женщина погибла в ДТП с автобусом и мопедом – почему прокуратура вернула дело на пересмотр

Зал суда, суд, приговор, судебный процесс, судебная система, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
В Алматы женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием автобуса и мопеда. Прокуроры выяснили, что после произошедшего наказали не всех виновных, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре 15 октября 2026 года рассказали, что суд признал виновными двух водителей, обязав их солидарно выплатить потерпевшему моральный ущерб – 25 млн тенге.

"В ходе изучения дела возник вопрос: почему вред, причиненный источником повышенной опасности, взыскан только с водителей, при этом владелец автобуса, то есть товарищество, гражданским ответчиком так и не признано. Хотя по закону предприятие обязано солидарно нести ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, то есть за деятельность своих работников", – заявили в надзорном органе.

По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил судебные акты в части гражданского иска и вернул дело на новое рассмотрение для установления размера материальной ответственности осужденных и юридического лица.

По протесту Генпрокуратуры на другой приговор у казахстанца конфисковали в пользу государства 12 млн тенге, которые он незаконно заработал.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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