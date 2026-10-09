12 млн тенге забрали у казахстанца в пользу государства: что он сделал

Казахстанец занимался покровительством за деньги. Его осудили, но не решили судьбу полученного дохода. На это обратила внимание Генеральная прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Она внесла в Кассационный суд по уголовным делам протест в связи с неправильным разрешением вопроса о конфискации имущества.

"Установлено, что гражданин неоднократно получал незаконное вознаграждение за покровительство отдельных лиц в сумме 12 млн тенге. Приговором суда он осужден к реальному лишению свободы. Однако вопрос о взыскании незаконно полученных денежных средств не разрешен. По протесту прокуратуры кассационный суд признал данный вопрос подлежащим пересмотру и взыскал с М. в доход государства 12 млн тенге", – говорится в сообщении.

Всего в текущем году удовлетворено семь протестов Генеральной прокуратуры и обеспечено обращение в доход государства 50 млн тенге, полученных в результате коррупционных преступлений.

У другого казахстанца через суд забрали два автомобиля стоимостью более 12 млн тенге из-за долгов по кредиту банку.