12 млн тенге забрали у казахстанца в пользу государства: что он сделал
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Казахстанец занимался покровительством за деньги. Его осудили, но не решили судьбу полученного дохода. На это обратила внимание Генеральная прокуратура, сообщает Zakon.kz.
Она внесла в Кассационный суд по уголовным делам протест в связи с неправильным разрешением вопроса о конфискации имущества.
"Установлено, что гражданин неоднократно получал незаконное вознаграждение за покровительство отдельных лиц в сумме 12 млн тенге. Приговором суда он осужден к реальному лишению свободы. Однако вопрос о взыскании незаконно полученных денежных средств не разрешен. По протесту прокуратуры кассационный суд признал данный вопрос подлежащим пересмотру и взыскал с М. в доход государства 12 млн тенге", – говорится в сообщении.
Всего в текущем году удовлетворено семь протестов Генеральной прокуратуры и обеспечено обращение в доход государства 50 млн тенге, полученных в результате коррупционных преступлений.
У другого казахстанца через суд забрали два автомобиля стоимостью более 12 млн тенге из-за долгов по кредиту банку.
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