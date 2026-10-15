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Общество

Качество жизни и надбавка – чем будут завлекать квалифицированных специалистов в Алатау

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ответил на депутатский запрос касательно привлечения в город Алатау квалифицированных медицинских и педагогических специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в рамках национального проекта "Комфортная школа" в микрорайоне Коянкус города Алатау введена в эксплуатацию новая общеобразовательная школа на 900 мест.

"В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в городе открыты два фельдшерско-акушерских пункта: в 2025 году – в микрорайоне Енбек, в апреле 2026 года – в микрорайоне Жанаарна. В связи с получением Алатау статуса города для поддержки кадров в рамках программы "С дипломом – в село!" установлен двухлетний переходный период. Это позволит сохранить 25-процентную надбавку для работников бюджетной сферы", – говорится в ответе вице-премьера.

В дальнейшем, обещает Бозумбаев, для привлечения квалифицированных кадров в Алатау и их долгосрочного закрепления будут приниматься системные меры по повышению качества жизни, развитию городской среды и созданию благоприятных условий.

Ранее мы писали, что у города Алатау появится цифровой двойник.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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