#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
450.62
504.2
5.36
Общество

У города Алатау появится цифровой двойник

Алатау, город Алатау, виды города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:39 Фото: akorda.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по цифровизации города Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал, что цифровая модель города охватит всю административную территорию, включая существующие населенные пункты.

"Городские цифровые сервисы будут развиваться на основе принципов равного доступа, единой точки входа, цифровой инклюзии и поэтапного внедрения с интеграцией в национальную инфраструктуру электронного правительства. Для обеспечения доступности и качества цифровых услуг предусмотрено развитие мобильной и фиксированной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе строительство антенно-мачтовых сооружений и волоконно-оптических линий связи", – говорится в ответе вице-премьера.

При этом, по его словам, будет проведена оценка уровня покрытия связью и доступности широкополосного интернета во всех населенных пунктах города, в первую очередь на объектах социальной сферы.

"Кроме того, предусмотрено формирование цифрового двойника города как единой модели данных о застройке, инженерных сетях, социальных объектах и благоустройстве, а также внедрение единых стандартов интернета вещей (IoT) и интероперабельности для интеграции городской инфраструктуры в общую систему управления", – добавил Бозумбаев.

Ранее мы писали, что НПА о спецрежиме города Алатау будут принимать в упрощенном порядке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм
13:12, 07 октября 2025
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха
13:15, 06 апреля 2026
Очистить сточные воды на озере Жасыбай поручено акимату Павлодарской области
бозумбаев, правительство
13:47, 20 марта 2026
Как будут управлять городом Алатау, рассказал Бозумбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дана Уайт
12:01, Сегодня
"Вполне возможно": Уайт допустил бой Рахмонова и Моралеса
Команда Даниэля Дюбуа на ринге
11:57, Сегодня
На разогреве у Дюбуа и Уордли выступит боксёр с одной победой в 123 боях
Казахстанские &quot;классики&quot;
11:43, Сегодня
Исторический успех "классиков" помог Казахстану войти в тройку сильнейших чемпионата мира
&quot;Историческая возможность&quot;: Черномордый высказался о значении матча с &quot;Кайратом&quot; в ЛК
11:32, Сегодня
"Историческая возможность": Черномордый высказался о значении матча с "Кайратом" в ЛК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: