У города Алатау появится цифровой двойник

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по цифровизации города Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал, что цифровая модель города охватит всю административную территорию, включая существующие населенные пункты.

"Городские цифровые сервисы будут развиваться на основе принципов равного доступа, единой точки входа, цифровой инклюзии и поэтапного внедрения с интеграцией в национальную инфраструктуру электронного правительства. Для обеспечения доступности и качества цифровых услуг предусмотрено развитие мобильной и фиксированной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе строительство антенно-мачтовых сооружений и волоконно-оптических линий связи", – говорится в ответе вице-премьера.

При этом, по его словам, будет проведена оценка уровня покрытия связью и доступности широкополосного интернета во всех населенных пунктах города, в первую очередь на объектах социальной сферы.

"Кроме того, предусмотрено формирование цифрового двойника города как единой модели данных о застройке, инженерных сетях, социальных объектах и благоустройстве, а также внедрение единых стандартов интернета вещей (IoT) и интероперабельности для интеграции городской инфраструктуры в общую систему управления", – добавил Бозумбаев.

Ранее мы писали, что НПА о спецрежиме города Алатау будут принимать в упрощенном порядке.