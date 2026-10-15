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Общество

Минпром направит результаты проверок строительных объектов в Курултай

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 13:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о механизме проведения анализа строительных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что Министерство промышленности и строительства анализирует эффективность действующей модели контроля на всех этапах реализации проектов, в том числе с точки зрения своевременного выявления нарушений.

"Полученные результаты, а также конкретные цифры и показатели, указанные в депутатском запросе, будут дополнительно направлены в Курултай. Что касается выявления существенных дефектов после ввода объектов в эксплуатацию, то качество строительства обеспечивается совместными усилиями заказчика, подрядчика, специалистов технического и авторского надзора, а также органов государственного контроля", – говорится в ответе.

Бозумбаев заверил, что на различных этапах выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено проведение плановых контрольных мероприятий, направленных на проверку соблюдения требований законодательства и соответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации. На заключительном этапе осуществляется контроль за соблюдением установленного порядка приемки объекта в эксплуатацию, а в самой приемке участвуют органы архитектурно-строительного контроля и пожарной безопасности.

"При выявлении нарушений к виновным лицам, участвующим в строительстве, в том числе к специалистам технического и авторского надзора, применяются предусмотренные законодательством меры", – добавил вице-премьер.

Ранее мы писали, что около 1,5 тысячи нарушений выявили при строительстве объектов в Астане и Алматы.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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