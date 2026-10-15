Около 1,5 тысячи нарушений выявили при строительстве объектов в Астане и Алматы
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о нарушениях, выявленных при строительстве объектов в Астане и Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.
По результатам анализа предварительно собранных данных Канат Бозумбаев отметил ряд факторов.
"В 2025 году из примерно 1,5 тыс. нарушений, выявленных в Астане и Алматы, около 90% приходились на нарушения, предусмотренные статьями 315, 316, 318, 319, 321, 323 и частью 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В первую очередь это ненадлежащее оформление исполнительной документации, строительство без проекта или обязательной экспертизы, нарушение порядка приемки и ввода объектов в эксплуатацию, а также отсутствие технического и авторского надзора", – говорится в ответе вице-премьера.
Сообщается, что:
- в Алматы проведено 1 584 проверки, выявлено 970 нарушений;
- в Астане проведено 633 контрольных мероприятия, выявлено 493 нарушения.
"Такая структура свидетельствует о том, что большинство нарушений выявляется на этапах строительства и приемки, то есть до передачи жилья гражданам", – добавил Канат Бозумбаев.
Ранее в Минпроме объяснили ограничения строительства на окраинах Астаны.
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