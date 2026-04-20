Зачем вводят лицензирование детсадов в Казахстане и как получить разрешение на работу
В Казахстане может сократиться число детских садов и так называемых "развивашек". Тем учреждениям, которые не соответствуют единому стандарту, придется свернуть свою деятельность.
На запрос редакции Zakon.kz в Министерстве просвещения ответили: "Согласно пункту 8 приказа министра просвещения Республики Казахстан от 27 ноября 2025 года №268 "О внесении изменения и дополнения в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года №473 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций образования, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, и перечня документов, подтверждающих соответствие им", к организациям образования, реализующим общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, предъявляется ряд требований".
- соответствие рабочих учебных планов государственному общеобязательному стандарту дошкольного образования (ГОСО ДО);
- наличие педагогов с соответствующим образованием и регулярное повышение их квалификации;
- наличие учебно-методических комплексов для дошкольных организаций;
- наличие лицензии на медицинскую деятельность;
- обеспеченность зданий оборудованными медицинскими пунктами;
- наличие учебных и игровых материалов;
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на здание;
- создание условий для детей с особыми образовательными потребностями;
- оснащенность необходимым оборудованием и мебелью.
"Наш детсад находится на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Мы в курсе данного нововведения и уже обсудили это с сотрудниками. Исходя из внутреннего анализа, считаем, что наша дошкольная организация заявленным требованиям соответствует. Извещений о грядущих проверках мы пока не получали. Мы готовы к ревизиям хозяйственной части и объективному оцениванию качества воспитательно-образовательной деятельности. О приостановлении и тем более о прекращении работы речи нет", – прокомментировала заведующая детским садом Зауреш.
Фото: primeminister.kz
Сейчас в Казахстане работают 12 086 дошкольных организаций, из них 6710 – частные. Примечательно, что государственных гораздо меньше – 5376.
"96% дошкольных организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, получают государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение (приказ от 27.08.2022 г. №381 "Правила размещения государственного образовательного заказа"). В рамках данного механизма уже установлены требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, наличию тревожной кнопки, автоматической системы оповещения при чрезвычайных ситуациях, камер видеонаблюдения, а также созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями и наличию уведомления о начале или прекращении деятельности".Главный эксперт Управления контроля и лицензирования сферы образования Министерства просвещения РК Куралай Абеуова
Фото: pexels
Причины внедрения лицензирования
В Минпросвещения напомнили: до 2011 года дошкольные организации Казахстана должны были получать лицензию на работу, а потом это требование упразднили и ввели уведомительный порядок. Тогда и стали развиваться частные детсады, благодаря чему садики принимали практически всех, точнее – 99,8% детей до семи лет.
Процедура получения лицензии
Для получения лицензии и (или) приложения к ней заявителю надо предоставить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, в порядке, установленном законодательством: подпункт 7 пункта 3 статьи 29 Закона РК "О разрешениях и уведомлениях". Подать заявление можно через веб-порталы "Электронного правительства" (eGov.kz) и (или) elicense.kz. Лицензирование дошкольного воспитания и обучения проводят территориальные департаменты Минпросвещения.
"Лицензирование образовательной деятельности является государственной услугой и осуществляется в соответствии с Правилами оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие образовательной деятельностью" (приказ министра просвещения Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №483), а также законодательством Республики Казахстан об образовании и о разрешениях и уведомлениях: пункт 1 статьи 57 Закона РК "Об образовании", – подчеркнули в Минпросвещения.
Приведет ли лицензирование к массовому закрытию частных детсадов?
"С учетом схожести требований можно предположить, что значительная часть дошкольных организаций при переходе к лицензированию с 1 января 2027 года будет соответствовать установленным требованиям".Главный эксперт Управления контроля и лицензирования сферы образования Министерства просвещения РК Куралай Абеуова
