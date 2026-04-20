Зачем вводят лицензирование детсадов в Казахстане и как получить разрешение на работу

В Казахстане может сократиться число детских садов и так называемых "развивашек". Тем учреждениям, которые не соответствуют единому стандарту, придется свернуть свою деятельность.

С начала следующего года детсады будут подлежать лицензированию. Оно затронет все дошкольные организации вне зависимости от формы собственности. По информации Минпросвещения РК, определены обязательные требования к педагогическому составу, программам воспитания, зданиям, материально-технической базе и инфраструктуре.

На запрос редакции Zakon.kz в Министерстве просвещения ответили: "Согласно пункту 8 приказа министра просвещения Республики Казахстан от 27 ноября 2025 года №268 "О внесении изменения и дополнения в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года №473 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций образования, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, и перечня документов, подтверждающих соответствие им", к организациям образования, реализующим общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, предъявляется ряд требований".

Перечень требований:

соответствие рабочих учебных планов государственному общеобязательному стандарту дошкольного образования (ГОСО ДО);

наличие педагогов с соответствующим образованием и регулярное повышение их квалификации;

наличие учебно-методических комплексов для дошкольных организаций;

наличие лицензии на медицинскую деятельность;

обеспеченность зданий оборудованными медицинскими пунктами;

наличие учебных и игровых материалов;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения на здание;

создание условий для детей с особыми образовательными потребностями;

оснащенность необходимым оборудованием и мебелью.

Мы поинтересовались у руководства одного из частных алматинских детсадов, что они думают о новых правилах.

"Наш детсад находится на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Мы в курсе данного нововведения и уже обсудили это с сотрудниками. Исходя из внутреннего анализа, считаем, что наша дошкольная организация заявленным требованиям соответствует. Извещений о грядущих проверках мы пока не получали. Мы готовы к ревизиям хозяйственной части и объективному оцениванию качества воспитательно-образовательной деятельности. О приостановлении и тем более о прекращении работы речи нет", – прокомментировала заведующая детским садом Зауреш.

Фото: primeminister.kz

Сейчас в Казахстане работают 12 086 дошкольных организаций, из них 6710 – частные. Примечательно, что государственных гораздо меньше – 5376.

"96% дошкольных организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, получают государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение (приказ от 27.08.2022 г. №381 "Правила размещения государственного образовательного заказа"). В рамках данного механизма уже установлены требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, наличию тревожной кнопки, автоматической системы оповещения при чрезвычайных ситуациях, камер видеонаблюдения, а также созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями и наличию уведомления о начале или прекращении деятельности". Главный эксперт Управления контроля и лицензирования сферы образования Министерства просвещения РК Куралай Абеуова

Фото: pexels

Причины внедрения лицензирования

В Минпросвещения напомнили: до 2011 года дошкольные организации Казахстана должны были получать лицензию на работу, а потом это требование упразднили и ввели уведомительный порядок. Тогда и стали развиваться частные детсады, благодаря чему садики принимали практически всех, точнее – 99,8% детей до семи лет.

В то же время из-за отсутствия предварительного контроля значительно снизилось качество услуг и появились риски для безопасности малышей. Специалисты заметили: количество жалоб от родителей и выявляемых нарушений только растет. Именно поэтому возврат к лицензированию рассматривается как необходимая мера.



