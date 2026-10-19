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Общество

Соцвыплата по потере работы изменится в Казахстане с 2027 года

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 12:21 Фото: unsplash
Сегодня, 19 октября 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана разъяснили порядок получения помощи при потере работы, сообщает Zakon.kz.

Гражданам, как отметили в ведомстве, доступны услуги по подбору вакансий, профессиональному обучению и участию в программах содействия занятости. Для участников системы обязательного социального страхования при наличии соответствующего права предусмотрена социальная выплата по случаю потери работы.

"Первый шаг для получения содействия – регистрация в качестве лица, ищущего работу. Обратиться можно в карьерный центр по месту жительства, через портал электронного правительства eGov.kz или Электронную биржу труда Enbek.kz. При регистрации указываются сведения об образовании, профессиональных навыках, опыте работы и пожеланиях к трудоустройству".Пресс-служба МТСЗН РК

В свою очередь специалисты карьерного центра помогают подобрать подходящие вакансии и консультируют по доступным мерам поддержки. Если работа не найдена, при соблюдении установленных требований осуществляется регистрация в качестве безработного и рассматриваются возможности участия в активных мерах содействия занятости.

"В зависимости от профессиональной подготовки и жизненных обстоятельств гражданину могут быть предложены обучение новой профессии, повышение квалификации, молодежная практика и другие виды субсидируемой занятости. Также предусмотрены меры содействия предпринимательской инициативе и добровольному переселению для трудоустройства. Участие осуществляется с учетом условий соответствующей программы".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда подчеркнули, что отдельной мерой поддержки является социальная выплата по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Она предоставляется при наличии права на ее получение и предназначена для частичного возмещения утраченного дохода в период поиска работы.

"С 1 января 2027 года максимальный период получения этой выплаты сокращается с шести до трех месяцев. Продолжительность будет зависеть от стажа участия в системе обязательного социального страхования. Также устанавливается максимальный размер выплаты – не более 45% от семикратной минимальной заработной платы. Индивидуальный размер рассчитывается с учетом дохода, с которого уплачивались социальные отчисления, и стажа участия в системе".Пресс-служба МТСЗН РК

Помощь в трудоустройстве, как пояснили в ведомстве, направлена на возвращение граждан к занятости и получению самостоятельного дохода.

Подбор подходящей меры осуществляется с учетом ситуации человека и имеющихся возможностей трудоустройства. Получить консультацию можно в карьерном центре по месту жительства, а ознакомиться с вакансиями и услугами в сфере занятости – на портале Enbek.kz.

Ранее в Минтруда объяснили, почему казахстанские семьи с одинаковым количеством детей могут нуждаться в разной государственной поддержке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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