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Общество

Какие семьи в Казахстане могут отнести к обеспеченным и лишить пособий в 2027 году

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 13:01 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 15 октября 2026 года разъяснили порядок определения уровня социального благополучия семей и домохозяйств посредством Цифровой карты семьи (ЦКС), сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о категориях А и В, к которым относятся семьи с высоким и состоятельным уровнями благополучия.

"Категории А и В характеризуются высоким уровнем материальной обеспеченности семьи. При определении учитывается совокупность показателей, среди которых финансовое положение, наличие нескольких объектов недвижимости, дорогостоящих автомобилей, собственного бизнеса и значительных земельных активов".Пресс-служба МТСЗН РК

В частности, как уточнили в Минтруда, одним из критериев является уровень финансовой обеспеченности – от 7 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Также учитываются наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных кв. м на человека, автомобили люкс-класса, коммерческая недвижимость, крупный, средний и малый бизнес, а также значительные площади земельных участков и так далее.

"При этом наличие одного из перечисленных признаков не означает автоматического отнесения семьи к категории А или В. Оценка проводится комплексно, с учетом совокупности показателей, характеризующих материальное благосостояние и социальную устойчивость семьи. Для определения категории используются сведения государственных информационных систем. В частности, учитываются финансовое положение, занятость членов семьи, жилищные условия, имущество, транспортные средства, кредитные обязательства, наличие бизнеса, земельных участков, личного подсобного хозяйства, а также социальные характеристики семьи".Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, как подчеркнули в Минтруда, наличие собственной квартиры, автомобиля или другого отдельного имущества само по себе не является основанием для признания семьи высокообеспеченной. Итоговая категория определяется по совокупности учитываемых сведений.

"Важно отметить, что категория социального благополучия не является постоянной. При изменении жизненных обстоятельств семьи, ее материального положения, состава или имущественной обеспеченности оценка может быть пересмотрена на основании актуализированных данных государственных информационных систем. При этом граждане могут проверять доступные сведения о себе и своей семье через сервисы электронного правительства. В случае выявления некорректной информации ее актуализация осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2027 года при предоставлении отдельных государственных пособий будет применяться принцип нуждаемости. При этом изменения касаются только определенных законодательством мер поддержки с учетом предусмотренных исключений.

"Новый подход направлен на более точное определение уровня социального благополучия семей и повышение адресности государственной поддержки с учетом реальных жизненных обстоятельств граждан".Пресс-служба МТСЗН РК

14 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, какие данные будут учитывать при определении уровня благосостояния семьи и назначении мер господдержки. А премьер Олжас Бектенов заявил, что "богатые и состоятельные люди, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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