В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 ноября 2026 года рассказали, что изменится в порядке получения социальной выплаты по случаю потери работы со следующего года, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что основные изменения в Социальном кодексе РК, касающиеся социальной выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), вступят в силу с 1 января 2027 года.

"Нововведения нацелены помочь гражданину быстрее найти постоянное место работы", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК в четверг.

Казахстанцам подробно рассказали об основных этапах, которые нужно пройти, чтобы получить соцвыплату по случаю потери работы.

Первый шаг – обращение за помощью в трудоустройстве и подбор вакансий

"Если вы потеряли работу, первым делом нужно обратиться за содействием в трудоустройстве в карьерный центр". Пресс-служба МТСЗН РК

С 1 октября текущего года период нахождения в статусе "лица, ищущего работу" увеличен с 2 до 13 дней.

"В этот период специалисты карьерного центра будут детально изучать ваш профессиональный опыт, навыки, и осуществлять активные меры занятости посредством подбора подходящих вакансий, в том числе организации собеседования с работодателями". Пресс-служба МТСЗН РК

Второй шаг – присвоение статуса безработного

Как пояснили в Минтруда, если за 13 дней подходящая работа не нашлась, обратившемуся в карьерный центр гражданину официально присваивается статус безработного.

"На этом работа карьерного центра не заканчивается. Продолжается поиск подходящих вакансий. При необходимости – предлагается пройти краткосрочные обучения в профессиональных центрах обучения". Пресс-служба МТСЗН РК

Третий шаг – подача заявления на выплату

После получения статуса безработного казахстанцы могут подать заявление на назначение соцвыплаты любым удобным способом:

Сделать это можно онлайн через портал eGov.kz, Электронную биржу труда (Enbek.kz) или мобильные приложения банков второго уровня.

Также доступна проактивная услуга через SMS на мобильный телефон либо личное обращение в карьерный центр или отделение Госкорпорации "Правительство для граждан".

"Важно знать – карьерный центр проводит постоянный поиск вариантов трудоустройства безработного вне зависимости от получения выплаты". Пресс-служба МТСЗН РК

Четвертый шаг – расчет срока и размера выплаты

Также в ведомстве отметили, что с 2027 года выплата назначается на период активного поиска работы – до 3 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе социального страхования.

"Размер выплаты составляет 45% от среднемесячного дохода за последние два года (но не более 7 МЗП). С 1 января 2027 года в рамках Послания главы государства минимальная заработная плата вырастет с 85 тыс. до 110 тыс. тенге. Вместе с ней автоматически увеличится и максимальный размер социальной выплаты – до 346,5 тыс. тенге в месяц". Пресс-служба МТСЗН РК

При этом в Минтруда подчеркнули, что, "как и прежде, право на социальную выплату имеют только участники системы обязательного социального страхования".

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