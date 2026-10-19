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Общество

Заморозки до -7°С, снегопад и метель обрушатся на Казахстан – опубликован прогноз погоды на 20 октября

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 16:51 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 20 октября 2026 года. Из него следует, что в стране ожидаются дожди, снегопад и заморозки, а также в некоторых регионах будет без осадков, сообщает Zakon.kz.

По данными специалистов РГП "Казгидромет", ночью заморозки ожидаются:

  • до -2...-7°С – в области Жетысу, на западе, востоке Жамбылской области,
  • до -2°С – на востоке Кызылординской области на поверхности почвы.
"На северо-западе, севере, востоке республики под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога обширного антициклона сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге страны – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской, на севере Кызылординской, на юге Костанайской, на западе, севере Туркестанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 16:51
По Казахстану ударят морозы до -8°C: снежный прогноз на 20-22 октября

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный сезонный прогноз погоды на холодное полугодие. Так, в ноябре 2026 года – марте 2027-го в Казахстане ожидаются температурные качели от +25°С до -18°С, а также осадки в виде дождей, снегопада и мокрого снега. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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