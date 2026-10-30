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Общество

Снегопады, дожди и -8°С обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 31 октября 2026 года

Снег, дождь, пейзаж, природа, осень, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:08 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на предстоящую субботу, 31 октября 2026 года. Из него следует, что на Казахстан обрушатся снегопады, дожди и минусовая температура, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, заморозки -1...-8°С ожидаются в четырех регионах республики:

  • в Жамбылской области,
  • в Алматинской области,
  • в области Жетысу,
  • на севере, в центре Кызылординской области.
"На северо-востоке, востоке, юге Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дожди, снег), ночью в горных районах юго-востока – снег. На остальной территории страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, ночью на северо-востоке, востоке – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, как следует из прогноза, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской областей, на западе, севере, в центре, в предгорных районах Туркестанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской области, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 31 октября и 1-2 ноября 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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