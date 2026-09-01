Заморозки, снег и шторм обрушатся на Казахстан 2 сентября: названы регионы

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 2 сентября 2026 года. Из него следует, что на страну обрушатся заморозки, а также осадки в виде дождя и снега, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, ночью заморозки ожидаются:

до -1°С – на востоке Костанайской области,

– на востоке Костанайской области, до -1...-3°С – на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области, на востоке области Улытау на поверхности почвы.

"С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере, востоке, юго-востоке Казахстана пройдут дожди, в дневные часы – грозы, в ночные часы на северо-востоке, востоке, в центре, в горных районах юго-востока республики ожидаются осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков ожидается на западе, юге страны под влиянием отрога антициклона.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. На севере, востоке, юго-востоке, в центре РК ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что очень сильный ветер до 30 м/с и более ожидается днем в районе Алакольских озер области Жетысу.

При этом, как следует из прогноза, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на северо-западе Костанайской, в центре Мангистауской, Карагандинской областей, на севере области Жетысу;

– на северо-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на северо-западе Костанайской, в центре Мангистауской, Карагандинской областей, на севере области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на западе, севере Мангистауской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, востоке, в центре Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу.

Ранее в "Казгидромете" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.