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Общество

Главбух незаконно перевел на счет своего ИП почти 90 млн тенге: суд в Астане вынес приговор

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор главному бухгалтеру по делу о присвоении вверенных денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК в отношении К. рассмотрено 14 октября 2026 года.

"Суд, учитывая признания вины и раскаяния в содеянном, а также отсутствия обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, назначил К. наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен. С осужденного взыскан материальный ущерб в размере 89,7 млн тенге", – говорится в релизе, распространенном сегодня, 19 октября.

Также суд вынес частное постановление в адрес руководства организации в связи с выявленными недостатками в организации внутреннего финансового контроля.

Судом установлено, что К., занимая должность главного бухгалтера и имея доступ к бухгалтерской системе, незаконно перечислил на счет принадлежащего ему индивидуального предпринимательства денежные средства в размере 89,7 млн тенге, причинив материальный ущерб.

"Приговор не вступил в законную силу".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

16 октября 2026 года мы писали, что главный бухгалтер Мангистауской многопрофильной областной больницы оказался в суде из-за хищения бюджетных средств. Факт хищения бюджетных средств на сумму более 32 млн тенге был выявлен во время проверки в больнице. В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер, вступив в предварительный сговор со знакомым, перечисляла бюджетные средства на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим их обналичиванием. Какие сроки получили главный бухгалтер и его сообщник, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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