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Общество

Астанчанина больше года держали в страхе и вытянули из него почти 4 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 15:28 Фото: Zakon.kz
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор двоим подсудимым по факту вымогательства с угрозой применения насилия, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 года подсудимые под угрозой применения насилия требовали передать им имущество и завладели деньгами в сумме 3,76 млн тенге.

Прокурор просил назначить им по 6 лет лишения свободы.

Защита просила переквалифицировать статьи обвинения на более мягкие и прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

"Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено. С учетом установленных обстоятельств суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы", – сообщили 30 октября 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

В Шымкенте ранее задержали двоих мужчин, которые отобрали у предпринимателя ключи от грузовика и потребовали 10 млн тенге. В случае отказа они угрожали сжечь грузовик вместе с владельцем.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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