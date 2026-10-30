Астанчанина больше года держали в страхе и вытянули из него почти 4 млн тенге

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор двоим подсудимым по факту вымогательства с угрозой применения насилия, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 года подсудимые под угрозой применения насилия требовали передать им имущество и завладели деньгами в сумме 3,76 млн тенге.

Прокурор просил назначить им по 6 лет лишения свободы.

Защита просила переквалифицировать статьи обвинения на более мягкие и прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

"Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено. С учетом установленных обстоятельств суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы", – сообщили 30 октября 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

В Шымкенте ранее задержали двоих мужчин, которые отобрали у предпринимателя ключи от грузовика и потребовали 10 млн тенге. В случае отказа они угрожали сжечь грузовик вместе с владельцем.