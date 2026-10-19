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Общество

Обувь с "сюрпризом" для актюбинского арестанта удивила даже надзирателей СИЗО

Фото: ДУИС по Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 00:49 Фото: ДУИС по Актюбинской области
Курьезный, но изощренный способ доставки "запрещенки" пресекли сотрудники следственного изолятора (учреждение №70) в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 октября 2026 года газета "Диапазон", при досмотре передачи для одного из содержащихся под стражей в подошве спортивной обуви нашли тайник.

В нем находились черный кнопочный телефон Nokia и две SIM-карты.

"На отправителя передачи составили административный протокол по ст. 481 ч. 1 КоАП РК ("Передача или попытка передачи людям, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных предметов")", – говорится в сообщении.

Материалы дела уже направили в суд. Теперь нарушителю грозит предупреждение или крупный штраф.

Ранее в Павлодаре мобильный телефон спрятали внутри хлебобулочного изделия, чтобы передать подследственному.

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Канат Болысбек
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