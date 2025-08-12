В СИЗО Атырау по ошибке освободили не того арестанта

В следственном изоляторе Атырауской области на свободу вышел не тот арестант, чей срок подошел к концу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили региональному изданию АкЖайык источники, причиной стала путаница из-за совпадения фамилий.

Так, при оформлении документов на освобождение в них оказались сведения о другом человеке. Бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО, после чего "счастливчик" покинул изолятор.

Освобождение длилось недолго: когда сотрудники обнаружили ошибку, мужчину вернули обратно.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО. На место прибыли полиция, прокуратура и КНБ", – добавил человек, приближенный к ситуации.

