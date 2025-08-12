#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
События

В СИЗО Атырау по ошибке освободили не того арестанта

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В следственном изоляторе Атырауской области на свободу вышел не тот арестант, чей срок подошел к концу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили региональному изданию АкЖайык источники, причиной стала путаница из-за совпадения фамилий.

Так, при оформлении документов на освобождение в них оказались сведения о другом человеке. Бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО, после чего "счастливчик" покинул изолятор.

Освобождение длилось недолго: когда сотрудники обнаружили ошибку, мужчину вернули обратно.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО. На место прибыли полиция, прокуратура и КНБ", – добавил человек, приближенный к ситуации.

30 июля 2025 года Степногорский городской суд рассмотрел прошение об амнистии Бахытжана Байжанова, осужденного за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой. Он должен был отбывать наказание до 18 июля 2027 года. В итоге постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Байжанову было удовлетворено.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
