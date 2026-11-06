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Происшествия

Арендованный домик и тайник в лесу: спецоперацию провели на западе Казахстана

Актобе, МВД, спецоперация, наркотики, лес, тайник, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:55 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Актобе сотрудники транспортной полиции пресекли крупный канал распространения синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробности 6 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК.

"В ходе спецоперации оперативники изъяли 10 кг психотропного вещества альфа-PVP, перекрыв снабжение крупного наркомагазина и не допустив попадания тысяч разовых доз к конечным потребителям. Преступная группа действовала по налаженной схеме теневого сегмента по иерархии, работая "складменами" наркомагазина и выполняя инструкции анонимного оператора".Начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

По данным ведомства, для реализации преступного умысла злоумышленники арендовали частный дом, который впоследствии использовался как фасовочный цех.

"При обыске помещения обнаружены 5 пакетов с психотропными веществами. В ходе следственных действий задержанные дали признательные показания и в лесополосе указали тайник, где обнаружено еще 10 пакетов с наркотиками".Бахытжан Амирханов

Отмечается, что по факту сбыта психотропных веществ в особо крупном размере начато досудебное производство по ч. 3 ст. 297 УК РК.

"Теперь фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".Бахытжан Амирханов

В МВД уточнили, что задержанные находятся под стражей.

2 ноября 2026 года стало известно, что в Алматы ликвидирована мини-нарколаборатория по производству синтетических наркотиков "мефедрон". Отмечалось, что в поле зрения оперативников попал 34-летний житель города. По данным МВД, наладил наркопроизводство на последнем этаже многоэтажного жилого комплекса.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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