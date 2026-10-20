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Общество

Почему перенесли запуск прямых рейсов из Казахстана в США

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 11:57 Фото: unsplash
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах Aviation Security Week в Астане объяснил, почему сдвинулись сроки запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и США, передает корреспондент Zakon.kz.

Прежде всего он напомнил, что запуск прямого авиасообщения между Казахстаном и США – это комплексный процесс.

"Нам авиакомпания Air Astana дала информацию, что первый Dreamliner будет поставлен в сентябре текущего года. Но произошли задержки с производством самолета, это непосредственно производители. Мы ожидаем первую поставку в декабре. Соответственно, сдвигается весь остальной процесс. Но он неуклонно движется вперед, и я уверен, что такой рейс у нас будет", – ответил Талгат Ластаев.

Также он рассказал, на каком этапе находится подготовка к запуску прямого авиасообщения между Казахстаном и США, когда могут появиться первые рейсы и какие города планируется связать.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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