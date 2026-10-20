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Общество

Строительство нового аэропорта в Астане может затянуться на пять лет

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах на Aviation Security Week в Астане рассказал о сроках строительства нового аэропорта в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, на каком этапе находится реализация проекта строительства нового аэропорта в Астане.

"Буквально месяц назад был заключен меморандум между акиматом Астаны, Министерством транспорта и руководством аэропорта Сингапура Чанги именно на сопровождение данного проекта. Разрабатывается технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация, в настоящее время идут изыскательские работы", – озвучил Ластаев.

Журналисты также поинтересовались, сколько времени потребуется на подготовку проектной документации и когда планируется завершить строительство аэропорта.

"Ну, как можно быстрее. Соответственно, вообще такого уровня проекты – это мегапроекты. То есть, как правило, строительство их занимает от пяти лет. Поэтому, я думаю, что в этих горизонтах это очень неплохой результат. Соответственно, начать как можно быстрее, чтобы уже эту инфраструктуру нам обновить", – заявил он.

Ранее Талгат Ластаев рассказал о сроках внедрения биометрической идентификации пассажиров в аэропортах страны.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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