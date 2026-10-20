Строительство нового аэропорта в Астане может затянуться на пять лет

Представители СМИ уточнили, на каком этапе находится реализация проекта строительства нового аэропорта в Астане.

Журналисты также поинтересовались, сколько времени потребуется на подготовку проектной документации и когда планируется завершить строительство аэропорта.

"Ну, как можно быстрее. Соответственно, вообще такого уровня проекты – это мегапроекты. То есть, как правило, строительство их занимает от пяти лет. Поэтому, я думаю, что в этих горизонтах это очень неплохой результат. Соответственно, начать как можно быстрее, чтобы уже эту инфраструктуру нам обновить", – заявил он.