Строительство нового аэропорта в Астане может затянуться на пять лет
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах на Aviation Security Week в Астане рассказал о сроках строительства нового аэропорта в столице, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ уточнили, на каком этапе находится реализация проекта строительства нового аэропорта в Астане.
"Буквально месяц назад был заключен меморандум между акиматом Астаны, Министерством транспорта и руководством аэропорта Сингапура Чанги именно на сопровождение данного проекта. Разрабатывается технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация, в настоящее время идут изыскательские работы", – озвучил Ластаев.
Журналисты также поинтересовались, сколько времени потребуется на подготовку проектной документации и когда планируется завершить строительство аэропорта.
"Ну, как можно быстрее. Соответственно, вообще такого уровня проекты – это мегапроекты. То есть, как правило, строительство их занимает от пяти лет. Поэтому, я думаю, что в этих горизонтах это очень неплохой результат. Соответственно, начать как можно быстрее, чтобы уже эту инфраструктуру нам обновить", – заявил он.
Ранее Талгат Ластаев рассказал о сроках внедрения биометрической идентификации пассажиров в аэропортах страны.
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