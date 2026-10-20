Безобидный перевод денег может обернуться проблемами, предупредили казахстанцев

Мошенники открывают счета на чужие данные, получают доступ к банковским приложениям или заманивают казахстанцев обещаниями "легкого заработка" за переводы. Последствия – потеря денег, блокировка операций и риск уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Так, 20 октября 2026 года эксперты Fingramota.kz рассказали, как распознать подобные схемы, чем опасно дропперство и какие меры помогут защитить банковские счета.

Ситуация 1. На ваше имя открыли банковский счет без вашего ведома

Представим ситуацию: человеку звонит незнакомец и сообщает, что на его банковский счет ошибочно поступили деньги. Собеседник называет сумму и настойчиво требует немедленно вернуть перевод. При этом человек не открывал счет в указанном банке и не совершал никаких операций. Подобные ситуации могут возникать, когда мошенники используют чужие персональные данные для дистанционного открытия счетов или получения доступа к финансовым услугам.

В одном из случаев, получивших огласку в Казахстане в текущем году, на имя женщины без ее участия были открыты банковские счета, через которые за шесть дней прошло почти 36 млн тенге.

Этот пример показывает, насколько серьезными могут быть последствия использования персональных данных третьими лицами. Даже если человек не открывал счет самостоятельно, ему может потребоваться доказывать обстоятельства произошедшего и защищать свои права.

Как поступить? Если вы обнаружили неизвестный банковский счет, получили уведомление о подозрительном переводе или требование вернуть деньги, незамедлительно обратитесь в банк через официальный канал связи. Попросите проверить обстоятельства открытия счета и совершения операций, зарегистрируйте обращение и сохраните подтверждающие документы.

Специалисты рекомендуют не переводить деньги по реквизитам, которые сообщает незнакомец. Если поступление действительно ошибочное, вопрос возврата необходимо урегулировать через банк. При наличии признаков мошенничества обратитесь в правоохранительные органы.

Ситуация 2. "Принимай переводы и получай процент"

Один из распространенных способов вовлечения граждан, особенно молодежи, в дропперские схемы – предложения о "легком заработке" в интернете. Например, студент находит объявление о подработке оператором онлайн-платежей. Работодатель обещает свободный график, ежедневные выплаты и отсутствие требований к опыту.

Задача кажется простой: принимать деньги на личную банковскую карту, оставлять себе определенный процент, а остальную сумму переводить по указанным реквизитам. Иногда предлагают снимать наличные и передавать их курьеру. За перевод 200 тыс. тенге могут обещать вознаграждение в размере 20 тыс. тенге. Организаторы убеждают, что операции законны, а исполнитель всего лишь помогает обрабатывать платежи.

Однако, как подчеркнули эксперты, возникает закономерный вопрос: почему организация не использует собственные банковские счета для проведения расчетов?

Дело в том, что поступающие средства могут быть похищены у граждан посредством телефонного или интернет-мошенничества. Используя счета посторонних людей, злоумышленники пытаются скрыть движение денег и затруднить установление конечных получателей.

Так, по информации прокуратуры Алматинской области, жительница региона откликнулась на объявление о подработке оператором онлайн-платежей. На ее банковскую карту поступило более 2 млн тенге, из которых она оставляла себе 5%, а остальные средства переводила дальше. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Как распознать опасность? Если для трудоустройства необходимо открыть банковский счет, передать доступ к карте, принимать чужие деньги или переводить их за вознаграждение, это серьезный признак возможного вовлечения в дропперскую схему.

Ситуация 3. Незнакомец просит помочь у банкомата

Специалисты отметили, что мошенники не всегда предлагают заработок через объявления. Иногда они обращаются к людям непосредственно возле банкоматов или банковских отделений. Например, незнакомый человек объясняет, что его банковская карта заблокирована, превышен лимит на переводы или возник технический сбой. Он просит принять деньги на вашу карту, снять наличные либо перевести средства другому человеку. За помощь может предлагаться небольшое вознаграждение. При этом собеседник торопится, ссылается на срочные обстоятельства и убеждает, что операция совершенно безопасна.

Однако вы не знаете, кому принадлежат деньги, откуда они поступили и почему незнакомец не может воспользоваться собственным банковским счетом. Если средства получены преступным путем, ваш счет может оказаться промежуточным звеном в цепочке мошеннических переводов. Впоследствии банк может запросить пояснения о происхождении средств и характере операций, а правоохранительные органы – проверить обстоятельства их получения и дальнейшего перечисления.

Как поступить? Не соглашайтесь принимать, снимать или переводить деньги незнакомых людей, даже если просьба выглядит безобидной. Если человек действительно столкнулся с банковской проблемой, порекомендуйте ему обратиться непосредственно в обслуживающий банк.

Ситуация 4. "Подтвердите личность, чтобы защитить счет"

Еще один способ получения доступа к банковским счетам связан с социальной инженерией. Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных или государственных органов и сообщают о подозрительной операции, попытке оформления кредита либо необходимости срочной проверки персональных данных.

Под предлогом защиты средств они просят назвать SMS-код, перейти по ссылке, установить приложение удаленного доступа или выполнить определенные действия в мобильном банкинге.

Встречаются и другие сценарии: сообщения о денежных выплатах, компенсациях, выигрышах или необходимости повторной идентификации. Для получения денег человеку предлагают заполнить анкету, загрузить фотографию удостоверения личности или подтвердить данные на поддельном сайте.

В результате злоумышленники могут получить конфиденциальную информацию, доступ к финансовым сервисам или возможность совершать операции от имени клиента.

Как поступить? Если вам сообщают о проблемах с банковским счетом, эксперты рекомендуют завершить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру. Также казахстанцев призывают не передавать SMS-коды, пароли, данные для входа в приложение и не устанавливать программы по указанию неизвестных лиц. Перед подтверждением любого действия внимательно проверяйте содержание банковского уведомления.

Кто такие дропперы и почему это опасно?

Дропперы – это лица, чьи банковские счета, карты или доступ к финансовым сервисам используются для проведения операций в интересах третьих лиц, в том числе для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путем.

В мошеннических схемах дропперы могут выполнять разные функции: предоставлять банковские реквизиты, открывать счета по указанию организаторов, принимать и переводить средства либо снимать наличные для последующей передачи другим участникам. Зачастую вовлечение происходит под видом законной подработки, оказания помощи или выполнения простых финансовых поручений.

При этом необходимо различать две ситуации:

Первая – человек стал жертвой мошенников. Например, счет был открыт без его ведома либо злоумышленники получили доступ к банковскому приложению обманным путем.

Вторая – человек самостоятельно предоставил счет или участвовал в переводах в интересах третьих лиц. В таком случае его действия могут получить правовую оценку с учетом всех обстоятельств, включая характер операций, осведомленность и роль в схеме.

Само по себе поступление неизвестных денег на банковский счет не означает автоматического признания его владельца участником преступления. Однако подобные операции требуют внимательного отношения и своевременного обращения в банк.

Какая ответственность предусмотрена за дропперство?

Специалисты напомнили, что с 16 сентября 2025 года в Казахстане действует ст. 232-1 Уголовного кодекса РК, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное предоставление доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным средствам, а также за отдельные виды незаконных платежей и переводов.

В зависимости от характера совершенных действий и обстоятельств дела законодательством предусмотрены различные меры наказания – от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Кроме того, участие в подозрительных операциях может повлечь дополнительные последствия: ограничения банковских операций, необходимость предоставления объяснений и документов, судебные разбирательства и требования о возврате средств.

Важно учитывать, что законодательство предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности при соблюдении установленных условий добровольного сообщения о противоправных действиях и содействия их раскрытию. Однако такая возможность не означает автоматического освобождения и зависит от конкретных обстоятельств.

Поэтому, как добавили эксперты, если вы уже передали банковскую карту, доступ к счету или участвовали в сомнительных переводах, не следует продолжать операции в надежде избежать последствий. Необходимо незамедлительно прекратить взаимодействие с организаторами схемы, уведомить банк и обратиться в правоохранительные органы .

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