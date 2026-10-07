Предоставил свой банковский счет для наживы: дроппера наказали в области Жетысу

В области Жетысу суд наказал дроппера, который передал мошенникам доступ к своему банковскому счету ради легкого заработка, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, 5 мая текущего года подсудимый получил сообщение от незнакомца с предложением подзаработать. От него требовалось открыть на свое имя банковский счет и передать доступ третьему лицу.

В тот же день мужчина изменил привязанный к карте номер телефона, выполнил необходимые настройки в мобильном приложении и передал счет в чужое пользование. За участие в схеме ему обещали от 10 до 15 тысяч тенге в день, однако обещанных денег он так и не получил.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

"При назначении наказания суд учел признание подсудимым своей вины и искреннее раскаяние в содеянном в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено. Кроме того, суд учел, что ранее подсудимый к уголовной ответственности не привлекался", – отмечается в сообщении.

Приговором суда он был признан виновным в дропперстве и получил наказание в виде штрафа в размере 86 500 тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее казахстанцев предупредили, что одной из самых распространенных схем вовлечения граждан в преступную деятельность является дропперство.