#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Общество

В пяти областях Казахстана ударят заморозки до -3°С

дорога, снег, авто, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 17:18 Фото: pexels
В Казахстане в среду, 21 октября 2026 года, на востоке страны ожидаются осадки, гололед и метель, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием циклона и атмосферных фронтов в восточной половине республики сохранится неустойчивая погода.

"На востоке прогнозируют сильный снег, а на севере и востоке – низовую метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона осадков не ожидается.

При этом по республике прогнозируются усиление ветра и туман.

Кроме того, ночью заморозки до -1...-3°С ожидаются на западе и востоке Жамбылской области, на севере Алматинской и Туркестанской областей, на западе и севере Кызылординской области, а также на севере области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 17:18
"Потрясающе выбесили!": Татьяна Турлай передала теплый "привет" из Алматы мерзнущему Казахстану

С подробным прогнозом погоды с 20 по 22 октября 2026 года по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Метель, заморозки, гололед и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
20:03, Сегодня
Метель, заморозки, гололед и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман
17:11, 03 октября 2025
Пять областей Казахстана 4 октября ждут заморозки до -3°С
листья, ветки, дождь
17:17, 06 октября 2026
Заморозки на юге и снег на севере: 7 октября Казахстан накроет новая волна непогоды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: