В пяти областях Казахстана ударят заморозки до -3°С
Фото: pexels
В Казахстане в среду, 21 октября 2026 года, на востоке страны ожидаются осадки, гололед и метель, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием циклона и атмосферных фронтов в восточной половине республики сохранится неустойчивая погода.
"На востоке прогнозируют сильный снег, а на севере и востоке – низовую метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона осадков не ожидается.
При этом по республике прогнозируются усиление ветра и туман.
Кроме того, ночью заморозки до -1...-3°С ожидаются на западе и востоке Жамбылской области, на севере Алматинской и Туркестанской областей, на западе и севере Кызылординской области, а также на севере области Жетысу.
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С подробным прогнозом погоды с 20 по 22 октября 2026 года по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.
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