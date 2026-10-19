"Потрясающе выбесили!": Татьяна Турлай передала теплый "привет" из Алматы мерзнущему Казахстану
Если в это время в разных частях Казахстана бушует непогода, то в Алматы по-прежнему держится плюсовая температура. К примеру, сегодня, 19 октября 2026 года, в городе синоптики прогнозируют до +15°С. Завтра, 20 октября, и вовсе будет +21°С.
Так, в кадре Турлай сидит за столом на улице без верхней куртки и обращается к жителям других городов страны.
"Здесь жарко, алматинский вайб. Люди улыбаются, восхищаются, вдохновляются!" – отмечает блогер.
Продолжая шутить, она уточняет, что вкусный кофе можно найти только в Алматы.
"Сильно не завидуйте", – говорит в заключении Турлай.
После просмотра казахстанцы уже обращаются к собственникам кафе с идеей платить ведущей за рекламу летников.
- Вот зачем так дразнить алматинцев, которые теперь в Астане.
- В Шымкент приезжайте загорать.
- Кофе, надеюсь, на альтернативном.
- Танюша, прекрасная. Алматинские летки вам очень подходят.
- Все летки Алматы тебя обожают, даже погода ждала возвращения.
- Вам же возвращаться еще в Астанушечку придется.
- Добро пожаловать, Татьяна, на осеннюю алматинскую летку, зимняя впереди.
- Неприятная, как-то мягковато... рады, но не искренне, не от души.
- Крайне неприятная, я бы сказала.
- Потрясающе выбесили! Каждая нервная клетка хотела скинуть круассан со стола и включить ветер!
- Что вы себе позволяете, то и продолжайте!
- Да не верьте ей! У нас холодно, только солнце светит, тепла нет! Всего +8°С по утрам, это дубак!
- Всех взбесила, кроме алмаатинцев! – пишут пользователи Казнета.
1 февраля 2026 года, когда в Алматы температура поднялась до +9°С, Турлай записывала аналогичное видео и обращалась к жителям северных городов.
А пока посмотреть прогноз погоды на три дня – с 20 по 22 октября 2026 года – можно по этой ссылке.