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Общество

"Потрясающе выбесили!": Татьяна Турлай передала теплый "привет" из Алматы мерзнущему Казахстану

Турлай, кафе, погода, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 12:20 Фото: Instagram/tanya_turlai
Популярная казахстанская актриса Татьяна Турлай вновь порадовала многочисленных подписчиков атмосферным видео о возможности жителей и гостей Алматы в конце октября сидеть на летней веранде кафе и наслаждаться не только вкусным кофе, но и солнечной погодой, сообщает Zakon.kz.

Если в это время в разных частях Казахстана бушует непогода, то в Алматы по-прежнему держится плюсовая температура. К примеру, сегодня, 19 октября 2026 года, в городе синоптики прогнозируют до +15°С. Завтра, 20 октября, и вовсе будет +21°С.

Так, в кадре Турлай сидит за столом на улице без верхней куртки и обращается к жителям других городов страны.

"Здесь жарко, алматинский вайб. Люди улыбаются, восхищаются, вдохновляются!" – отмечает блогер.

Продолжая шутить, она уточняет, что вкусный кофе можно найти только в Алматы.

"Сильно не завидуйте", – говорит в заключении Турлай.

После просмотра казахстанцы уже обращаются к собственникам кафе с идеей платить ведущей за рекламу летников.

  • Вот зачем так дразнить алматинцев, которые теперь в Астане.
  • В Шымкент приезжайте загорать.
  • Кофе, надеюсь, на альтернативном.
  • Танюша, прекрасная. Алматинские летки вам очень подходят.
  • Все летки Алматы тебя обожают, даже погода ждала возвращения.
  • Вам же возвращаться еще в Астанушечку придется.
  • Добро пожаловать, Татьяна, на осеннюю алматинскую летку, зимняя впереди.
  • Неприятная, как-то мягковато... рады, но не искренне, не от души.
  • Крайне неприятная, я бы сказала.
  • Потрясающе выбесили! Каждая нервная клетка хотела скинуть круассан со стола и включить ветер!
  • Что вы себе позволяете, то и продолжайте!
  • Да не верьте ей! У нас холодно, только солнце светит, тепла нет! Всего +8°С по утрам, это дубак!
  • Всех взбесила, кроме алмаатинцев! – пишут пользователи Казнета.

1 февраля 2026 года, когда в Алматы температура поднялась до +9°С, Турлай записывала аналогичное видео и обращалась к жителям северных городов.

А пока посмотреть прогноз погоды на три дня – с 20 по 22 октября 2026 года – можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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