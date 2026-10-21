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Общество

Какие бесплатные скрининги и кому доступны в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 07:22 Фото: Zakon.kz
Скрининг – профилактическое обследование для раннего выявления заболеваний. В Казахстане основные скрининги проводятся за счет социальных гарантий государства, независимо от статуса ОСМС, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава РК, в Казахстане проводятся скрининговые обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака, вирусных гепатитов B и C, а также других заболеваний в соответствии с установленными критериями.

  • Скрининг на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и глаукому проводится мужчинам и женщинам в возрасте 40-76 лет один раз в два года.
  • Женщинам в возрасте 40–76 лет маммография для раннего выявления рака молочной железы проводится один раз в два года.
  • Скрининг на рак шейки матки предназначен для женщин в возрасте 30-74 лет и проводится один раз в четыре года.
  • Мужчины и женщины в возрасте 50-76 лет проходят скрининг на колоректальный рак один раз в два года.

Чтобы пройти скрининг, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и уточнить, какие обследования положены в текущем году.

Медработники разъяснят порядок прохождения и при необходимости направят на дополнительные исследования. В ведомстве призвали не ждать появления каких-либо симптомов, а пройти обследование вовремя. Ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение и сохранить здоровье.

Ранее мы писали о том, что казахстанцам начнут присылать SMS о скринингах с 19 октября.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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