Самолет FlyArystan развернули в Алматы на пути в Павлодар, рейсы отменили: что произошло

Накануне, 20 октября 2026 года, пресс-служба лоукостера FlyArystan (дочерняя компания АО "Эйр Астана") проинформировала об изменениях по рейсам между Алматы и Павлодаром, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, рейс FS-7131 из Алматы в Павлодар вернулся в Алматы и отменен, обратный рейс FS-7132 также отменен.

"Причиной стала невозможность провести противообледенительную обработку воздушного судна в аэропорту Павлодара. Во время полета прогноз погоды в Павлодаре ухудшился: прогнозировались осадки, при которых обработка обязательна перед взлетом. Чтобы предотвратить ситуацию, при которой рейс не может безопасно вылететь из Павлодара, было принято решение вернуться в Алматы", – заявили в пресс-службе лоукостера во вторник.

Отмечается, что о возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.

Также пассажирам объяснили, почему обработка обязательна.

"При осадках и температуре около нуля на поверхности самолета образуются лед, иней или снег, которые ухудшают аэродинамические характеристики крыла. Противообледенительная жидкость удаляет отложения и защищает от их повторного образования. Требования безопасности полетов не допускают вылет без обработки в таких условиях", – подчеркнули в пресс-службе лоукостера.

Как сообщается, пассажиры могут оформить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или полный возврат стоимости билета.

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