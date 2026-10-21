#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
События

Алматинцев встревожило большое количество машин экстренных служб: что произошло

учения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 10:43 Фото: ДЧС Алматы
Жителей Алматы утром 21 октября 2026 года встревожило большое количество машин экстренных служб, мчащихся в южном направлении с включенными звуковыми сигналами в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

В редакцию очевидцы прислали соответствующее видео, отметив, что замечены не только пожарные машины, но и скорые, полиция.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города прокомментировали, что беспокоиться не о чем. Спецслужбы участвуют в учениях в ЖК "Комфорт Сити" (11 блоков, 20-этажные дома) по улице Серкебаева, недалеко от ТРЦ Mega Center Almaty.

"Плановые пожарно-тактические учения на объекте повышенной этажности. Основная цель – отработать взаимодействие пожарных подразделений, организацию спасения и эвакуации людей, а также совершенствовать навыки руководителей тушения пожара по оценке обстановки и принятию оперативных решений", – сообщили в ДЧС.
учения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 10:43

Фото: ДЧС Алматы

Во время таких учений особое внимание уделяется тушению пожаров на высоте с применением промежуточной емкости и мотопомпы, а также проверке готовности сил и средств к действиям в условиях реального чрезвычайного происшествия.

20 октября спецслужбы экстренно стянули к трем вузам в Алматы из-за сообщения о возможном минировании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Флаги Узбекистана и Казахстана, флаги Узбекистана и РК
10:43, Сегодня
Представительство таможенной службы Казахстана откроют в Узбекистане
зима
17:00, 17 января 2026
Экстренные службы просят алматинцев не оставлять автомобили на проезжей части
Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы
21:33, 21 марта 2024
Аварийное отключение электричества произошло в одном из районов Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы на Almaty Open 2026
14:49, Сегодня
Зангар Нурланулы не сумел выйти во второй круг одиночного разряда Almaty Open
Кирилл Панюков в игре за &quot;Барыс&quot;
14:44, Сегодня
Кирилл Панюков оказался не нужен другим клубам КХЛ и продолжит карьеру в "Номаде"
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Сегодня
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Сегодня
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: