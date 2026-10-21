Алматинцев встревожило большое количество машин экстренных служб: что произошло

Жителей Алматы утром 21 октября 2026 года встревожило большое количество машин экстренных служб, мчащихся в южном направлении с включенными звуковыми сигналами в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

В редакцию очевидцы прислали соответствующее видео, отметив, что замечены не только пожарные машины, но и скорые, полиция.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города прокомментировали, что беспокоиться не о чем. Спецслужбы участвуют в учениях в ЖК "Комфорт Сити" (11 блоков, 20-этажные дома) по улице Серкебаева, недалеко от ТРЦ Mega Center Almaty.

"Плановые пожарно-тактические учения на объекте повышенной этажности. Основная цель – отработать взаимодействие пожарных подразделений, организацию спасения и эвакуации людей, а также совершенствовать навыки руководителей тушения пожара по оценке обстановки и принятию оперативных решений", – сообщили в ДЧС.

Фото: ДЧС Алматы

Во время таких учений особое внимание уделяется тушению пожаров на высоте с применением промежуточной емкости и мотопомпы, а также проверке готовности сил и средств к действиям в условиях реального чрезвычайного происшествия.

20 октября спецслужбы экстренно стянули к трем вузам в Алматы из-за сообщения о возможном минировании.