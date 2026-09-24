Казахстанцам сообщили хорошую новость о полетах в Китай

Сегодня, 24 сентября 2026 года, пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) Казахстана обратилась к гражданам с хорошей новостью. Речь – об открытии нового направления в Китай, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала комитета:

"23 сентября текущего года казахстанская авиакомпания FlyArystan запустила регулярные рейсы по новому направлению Алматы – Чунцин".

В ведомстве уточнили, что рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Аirbus 320neo.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", – считают в пресс-службе КГА.

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О том, что Казахстан и один из крупнейших мегаполисов Китая свяжет новый авиамаршрут, стало известно 20 июля 2026 года.