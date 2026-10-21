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Общество

Порядка 5% привлеченных за дропперство в Казахстане оказались организаторами схем

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов 21 октября 2026 года на брифинге в СЦК сообщил, сколько организаторов дропперских схем привлекли к уголовной ответственности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, сколько из привлеченных к уголовной ответственности за дропперство являются организаторами преступных схем, а сколько – посредниками, предоставлявшими свои банковские счета для вывода похищенных денег.

"Более 400 человек были привлечены за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам. В это число входят также организаторы, которые руководили, то есть дроповоды так называемые, которые руководили и организовывали сети дропов. Они входят в данное число привлеченных к уголовной ответственности", – озвучил Бейбит Биржанов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, какой процент среди привлеченных к уголовной ответственности за дропперство составляют непосредственно организаторы преступных схем, он ответил, что их доля составляет порядка 5%.

Ранее в МВД назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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