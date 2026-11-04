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"Никому не рассказывайте": как мошенники заставляют казахстанцев отдавать свои сбережения

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:34 Фото: Zakon.kz
О том, какие схемы сегодня используют аферисты, почему даже осторожный человек может стать жертвой мошенников и как защитить пожилых родственников, рассказал исполняющий обязанности начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области Тулеп Аменов.

Мы уже привыкли слышать слово "мошенники". Кажется, что их схемы давно известны: звонки якобы из банка, сообщения о подозрительных операциях, просьбы сообщить SMS-код или перевести деньги на "безопасный счет". Мы читаем об этом в новостях, слышим предупреждения полиции и думаем, что уж нас-то обмануть не получится. Но злоумышленники продолжают находить новых жертв, постоянно меняя способы воздействия и придумывая все более убедительные сценарии.

С начала 2026 года в Атырауской области зарегистрировано более 600 фактов интернет-мошенничества, около 140 уголовных дел направлено в суд.

По словам подполковника полиции Тулепа Аменова, интернет-мошенничество остается одной из актуальных угроз общественной безопасности. Злоумышленники используют доверие, недостаточную цифровую грамотность и страх потерять накопленные средства.

"Люди старшего поколения зачастую привыкли доверять представителям государственных органов, банков и других официальных учреждений. Кроме того, мошенники могут сыграть на переживаниях за детей и внуков. Например, сообщить о якобы произошедшем ДТП или другой чрезвычайной ситуации с близким человеком, заставляя человека действовать незамедлительно", – отмечает Тулеп Аменов.

Спикер подчеркивает, что пожилой возраст сам по себе не означает недостаточную грамотность или доверчивость. Преступники используют индивидуальные особенности и жизненные обстоятельства каждого человека. Одна из наиболее распространенных схем – звонки от имени банков и правоохранительных органов. Разговор обычно начинается с сообщения о якобы подозрительной операции, попытке оформить кредит или угрозе утечки персональных данных.

Затем к беседе могут подключиться другие участники преступной группы, представляющиеся сотрудниками полиции, прокуратуры или Комитета национальной безопасности. Они убеждают человека, что в отношении него проводится проверка, а его деньги пытаются похитить или использовать в незаконных целях. В итоге жертву подводят к необходимости сообщить SMS-код, установить специальное приложение либо самостоятельно перевести накопления на так называемый "безопасный счет".

"Хочу особо отметить: никаких "безопасных счетов", на которые гражданин обязан переводить свои сбережения для их защиты, не существует. Ни сотрудники полиции, ни прокуратуры, ни банков не вправе требовать от гражданина перевода денег на сторонние счета или передачи SMS-кодов", – предупреждает представитель полиции.

Среди других распространенных способов обмана – предложения товаров по заниженным ценам в интернете с требованием предоплаты, после которой продавец перестает выходить на связь. Также мошенники предлагают инвестиционные проекты, обещая быстрый и гарантированный доход, и убеждают вложить пенсионные накопления.

По словам спикера, чтобы заставить человека выполнить требования, мошенники воздействуют прежде всего на эмоции. Они запугивают потерей денег, возможным оформлением кредита или даже уголовной ответственностью. При этом создают искусственную срочность, утверждая, что решение необходимо принять немедленно.

Еще один прием – запрет на разглашение. Человека убеждают никому не рассказывать о разговоре, в том числе родственникам, ссылаясь на якобы проводимые оперативные мероприятия. В некоторых случаях злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для подделки голоса и изображений близких людей. Это делает обман более убедительным: человек может услышать знакомый голос и поверить, что действительно разговаривает с родственником.

По словам Тулепа Аменова, насторожить должны любые требования назвать SMS-код, CVV-код, PIN-код или пароль от мобильного приложения. Опасно также устанавливать неизвестные программы, предоставлять удаленный доступ к телефону, переходить по подозрительным ссылкам и переводить деньги на сторонние счета.

"Если по телефону вас пугают, торопят, угрожают уголовной ответственностью или требуют сохранить разговор в тайне, это серьезный повод прекратить общение", – советует он.

Если человек все же сообщил мошенникам банковские данные или перевел деньги, главное – не терять время. В первую очередь необходимо связаться с банком по официальному номеру, заблокировать карту и мобильный банкинг, а также сообщить о подозрительной операции.

Следующий шаг – обращение в полицию по номеру 102 или в ближайший отдел с заявлением. При этом важно сохранить переписки, номера телефонов, SMS-сообщения, ссылки, банковские чеки и другие сведения, которые могут помочь в расследовании.

Если на телефон было установлено стороннее приложение для удаленного доступа, необходимо отключить его, проверить устройство и сменить пароли с безопасного устройства.

"Даже если деньги уже переведены, не следует опускать руки. Необходимо незамедлительно обратиться в банк и полицию. В отдельных случаях оперативное реагирование позволяет заблокировать дальнейшее движение похищенных денежных средств", – подчеркивает спикер.

Особую роль в профилактике интернет-мошенничества Тулеп Аменов отводит родственникам пожилых людей. По его мнению, недостаточно один раз предупредить родителей о возможных угрозах. Важно регулярно объяснять им новые схемы обмана и помогать ориентироваться в цифровых сервисах.

Среди практических мер он рекомендует установить надежный пароль на телефон, подключить SMS-уведомления о банковских операциях, ограничить суммы онлайн-переводов и платежей. Не следует хранить PIN-коды и пароли рядом с банковскими картами. Дополнительной защитой станет подключение двухфакторной аутентификации в мессенджерах.

Также можно воспользоваться сервисом "Стоп-кредит" на eGov, который позволяет установить запрет на оформление кредитов.

"Особенно рекомендую договориться внутри семьи о простом правиле: если кому-либо из родителей поступил подозрительный звонок с требованием перевести деньги, оформить кредит или сообщить код, он должен сначала связаться с детьми или другими близкими родственниками", – говорит представитель полиции.

При этом он призывает близких не ругать пожилого человека, если тот уже стал жертвой обмана. В такой ситуации важнее поддержать его и помочь своевременно обратиться за помощью.

"С начала года в области зарегистрировано более 600 фактов интернет-мошенничества, около 140 уголовных дел направлено в суд. Кроме того, по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан зарегистрировано 45 фактов, 11 из них направлены в суд. Работа по предупреждению подобных преступлений, выявлению причастных к ним лиц и привлечению их к ответственности продолжается", – заключил Тулеп Аменов.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используют современные технологии и психологические манипуляции. Поэтому, как отмечает полицейский, их задача – не только выявлять и раскрывать такие преступления, но и предупреждать их. Важно помнить, что ни один SMS-код, ни один пароль и ни одна банковская операция не должны передаваться посторонним лицам.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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