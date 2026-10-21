Депутат заявил о проблемах с цифровыми документами для грузоперевозчиков в Казахстане

Депутат Курултая Ерканат Мусылманбек 21 октября 2026 года в своем депзапросе заявил о сбоях в работе цифровой транспортной системы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что 1 июня 2026 года Министерство транспорта запустило Единую систему управления транспортными документами, однако из-за технических проблем и многочисленных обращений участников грузоперевозок внедрение системы было приостановлено до июня 2027 года.

"На сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем. Во-первых, из-за слабого интернет-соединения в сельской местности отсутствует возможность своевременно оформлять документы на цифровой платформе. Во-вторых, недостаточная интеграция информационных систем вынуждает предпринимателей многократно вводить одни и те же данные вручную. В-третьих, в сельских и отдаленных населенных пунктах не хватает лицензированных специалистов для проведения медицинских осмотров водителей", – сказал депутат.

По его словам, в Казахстане насчитывается около 138 тысяч субъектов предпринимательства, занимающихся грузоперевозками и доставкой товаров. Большинство из них работают с цифровой транспортной платформой.

"Качественная цифровая платформа должна упрощать оформление грузоперевозочных документов и обеспечивать прозрачность движения грузов. Кроме того, она должна способствовать сокращению теневого оборота и снижению административной нагрузки на добросовестных предпринимателей", – добавил Мусылманбек.

Для исправления ситуации депутат предлагает осуществить следующие меры:

интегрировать цифровую транспортную платформу с учетными системами, используемыми предпринимателями (1С, ERP, WMS), чтобы исключить необходимость повторного ввода данных;

предусмотреть порядок работы при отсутствии интернета или возникновении технических сбоев;

обеспечить возможность последующего внесения документов в систему и исключить привлечение пользователей к ответственности за технические проблемы, возникшие не по их вине;

до полноценного запуска системы провести масштабное тестирование платформы совместно с перевозчиками, предпринимателями, грузоотправителями, грузополучателями и представителями государственных органов;

совместно с Министерством финансов проработать вопрос объединения сопроводительной накладной на товары и товарно-транспортной накладной в единый электронный перевозочный документ.

Ранее депутат Курултая Бактыбек Бибаев предложил создать Центр развития энергетического машиностроения.