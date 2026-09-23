О слабом уровне сервиса в санаториях Казахстана заявила депутат

Депутат Курултая Екатерина Смолякова 23 сентября 2026 года в своем депзапросе заявила о необходимости повышения уровня оснащения и сервиса в санаторно-курортных организациях, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, ежегодно санатории страны посещают около полумиллиона человек.

"Согласно имеющимся данным, в Казахстане насчитывается 257 санаторно-курортных организаций, 70% из них расположены в сельской местности. Это значительный ресурс для развития регионов, создания рабочих мест, укрепления предпринимательства и внутреннего туризма. Однако, согласно Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы, только у 23% объектов уровень оснащения и сервиса оценивается как высокий, тогда как 41% имеют неудовлетворительный уровень", – сказала Смолякова.

Кроме того, отсутствует единая объективная статистика по санаториям – классификация Министерства здравоохранения, Министерства туризма и спорта и Бюро национальной статистики не синхронизирована.

"В мае в рамках рабочей поездки я посетила санаторий "Барлык-Арасан" в области Абай. Там на поверхность земли выходят источники радоновой минеральной воды с температурой до 42 градусов. В свое время здесь проходили реабилитацию даже космонавты. Известные санатории Капал-Арасан и Текели в Жетысу, Мойылды, Рахмановские ключи и другие объекты – это готовый туристический капитал Казахстана. Однако состояние многих наших санаториев сегодня, к сожалению, оставляет желать лучшего: инфраструктура изношена, материально-техническая база устарела. То есть ресурс есть. Спрос есть. История есть. Теперь необходимо заставить этот потенциал работать на экономику", – добавила депутат.

Для исправления ситуации Смолякова призывает утвердить единую классификацию санаторно-курортных организаций, синхронизировать статистические данные трех ведомств, четко разграничить в правовом поле санаторно-курортное лечение и туристические услуги, а также урегулировать порядок формирования и реализации туристического продукта санаториями и профсоюзами.

Также депутат предлагает рассмотреть механизмы долгосрочного финансирования и инвестиционного стимулирования предпринимателей, вкладывающих средства в модернизацию санаториев.

Ранее депутат Курултая Екатерина Смышляева подняла проблемы качества автодорог.