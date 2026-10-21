Создать центр развития энергетического машиностроения призвали в Курултае

Депутат Курултая Бактыбек Бибаев 21 октября 2026 года в своем депзапросе заявил о необходимости развития энергетического машиностроения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, огромные средства в стране тратятся не в том направлении.

"Сегодня государство и крупные корпорации направляют сотни миллиардов тенге в энергетику, в том числе на модернизацию и строительство ТЭЦ и государственных районных электростанций (ГРЭС), через тарифные механизмы и прямое финансирование. Еще в 2023 году мы поднимали вопрос о необходимости направить эти финансовые потоки на развитие отечественного энергетического машиностроения. Однако, согласно поступающей информации, практически все проекты модернизации действующих и строительства новых энергетических мощностей по-прежнему ориентированы на поставки турбин, генераторов и другого оборудования из-за рубежа", – сказал Бибаев.

Как считает депутат, в Казахстане имеются производственная база и инженерные кадры, необходимые для освоения выпуска такой продукции.

В качестве примера он привел Карагандинский турбомеханический завод, который в этом году по заданию заказчика собственными силами разработал и изготовил паровую турбину мощностью 60 МВт. Однако впоследствии заказчик отказался от отечественной продукции, отдав предпочтение более дешевому китайскому аналогу.

"Это свидетельствует о наличии системной проблемы. Отечественные машиностроители сталкиваются с проблемой разовых заказов, тогда как заказчики выбирают импортную продукцию, ссылаясь на ее более низкую стоимость. Однако некорректно сравнивать стоимость изделия, изготовленного в Казахстане в единственном экземпляре, со стоимостью продукции, серийно выпускаемой за рубежом. Как известно, производственные затраты распределяются на весь объем выпущенной продукции. Стабильный объем заказов и долгосрочные контракты позволят снизить себестоимость отечественного оборудования и повысить его конкурентоспособность. Государственная политика должна создавать условия для поэтапного освоения казахстанскими предприятиями производства энергетического оборудования и перехода к его серийному выпуску", – отметил Бибаев.

Он напомнил, что в 2020 году крупные операторы – ТШО, "Карачаганак" и NCOC – создали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Центр объединяет потребности операторов и помогает отечественным предприятиям осваивать производство оборудования, узлов и комплектующих в соответствии с требованиями крупных заказчиков, содействует трансферу технологий и включению казахстанских производителей в цепочки поставок.

В рамках такого сотрудничества реализовано десять проектов по локализации производства и привлечено около 20 млрд тенге инвестиций.

"Считаем необходимым применить аналогичный подход и в сфере энергетического машиностроения. При реализации крупных энергетических проектов необходимо предусматривать механизмы сотрудничества с иностранными поставщиками, в частности, передачу технической документации, освоение производства отдельных узлов, локализацию сервисного обслуживания и переход к выпуску отечественного оборудования", – добавил он.

Депутат предлагает следующее:

рассмотреть вопрос создания Центра развития энергетического машиностроения с участием профильных государственных органов, QazIndustry, АО "Самрук-Энерго", энергетических компаний и крупных недропользователей горно-металлургического комплекса, играющих важную роль в производстве и потреблении электроэнергии;

предусмотреть в деятельности Центра определение потребности в импортируемом оборудовании, оценку возможностей локализации производства и формирование перечня приоритетных производств;

разработать механизмы стимулирования кооперации с иностранными поставщиками энергетического оборудования, в том числе предусматривающие передачу технической документации, требования по локализации производства и развитию совместных производств;

рассмотреть возможность закрепления соответствующих требований в договорах на реализацию крупных энергетических проектов;

предусмотреть меры поддержки отечественных предприятий, самостоятельно производящих турбины, генераторы, котельные агрегаты, компрессоры и другое технологически сложное энергетическое оборудование.

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