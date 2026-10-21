Увеличить сроки финансирования научных исследований в Казахстане призывает депутат
Как напомнила депутат, ранее глава государства отмечал, что ограничение срока грантового финансирования тремя годами препятствует проведению фундаментальных исследований, и предложил увеличить его до пяти лет.
"Эта инициатива получила законодательную поддержку, и новая норма вступила в силу 1 января 2022 года. Впоследствии она была полностью сохранена в статье 34 Закона "О науке и технологической политике" от 2024 года. Однако с тех пор прошло более четырех лет, а основные конкурсы на грантовое финансирование по-прежнему проводятся на трехлетний срок. Самое печальное, что ученые не могут полноценно использовать даже эти три года. Дело в том, что задержки конкурсных процедур как минимум на 100 дней стали обычной практикой. В результате фактический срок проведения исследований сокращается и зачастую составляет всего два – два с половиной года", – сказала Карабасова.
По ее мнению, это не просто административная задержка, а фактор, непосредственно влияющий на темпы и результативность научных исследований.
Особенно актуальна эта проблема, считает депутат, для биомедицины, сельского хозяйства, экологии и климатологии. Исследования в этих областях требуют длительных наблюдений и нескольких сезонных циклов.
"Нельзя требовать от науки больших результатов, не предоставляя ей достаточно времени. Есть еще один важный момент. Поправка, внесенная в законодательство 24 июня 2026 года, закрепила исчисление срока реализации научного проекта со дня заключения договора. Теперь задержки конкурсных процедур не могут служить основанием для сокращения сроков научной работы. Нельзя ссылаться и на бюджетные ограничения. Ведь средства, необходимые для четвертого и пятого годов реализации пятилетнего проекта, можно предусмотреть в последующих бюджетных циклах. Таким образом, законодательная основа для развития науки создана. Финансовый механизм также предусмотрен. Теперь вопрос заключается в принятии конкретных управленческих решений министерствами", – добавила депутат.
В связи с этим министерствам финансов и науки и высшего образования предлагается:
- начиная с 2027 года проводить конкурсы на грантовое финансирование фундаментальных научных проектов сроком на 60 месяцев;
- внедрить пятилетнее финансирование в качестве основной модели для фундаментальной науки с утверждением полного плана реализации проектов и объемов их финансирования;
- внедрить механизм заблаговременного планирования расходов на четвертый и пятый годы реализации проектов в последующих бюджетных циклах;
- организовывать отдельные конкурсы на грантовое финансирование прикладных и фундаментальных исследований.
Ранее депутат Курултая Ерканат Мусылманбек заявил о проблемах с цифровыми документами для грузоперевозчиков в Казахстане.