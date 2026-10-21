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Общество

Увеличить сроки финансирования научных исследований в Казахстане призывает депутат

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:15 Фото: akorda.kz
Депутат Курултая Лаура Карабасова 21 октября 2026 года озвучила депутатский запрос касательно увеличения сроков финансирования научных исследований, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнила депутат, ранее глава государства отмечал, что ограничение срока грантового финансирования тремя годами препятствует проведению фундаментальных исследований, и предложил увеличить его до пяти лет.

"Эта инициатива получила законодательную поддержку, и новая норма вступила в силу 1 января 2022 года. Впоследствии она была полностью сохранена в статье 34 Закона "О науке и технологической политике" от 2024 года. Однако с тех пор прошло более четырех лет, а основные конкурсы на грантовое финансирование по-прежнему проводятся на трехлетний срок. Самое печальное, что ученые не могут полноценно использовать даже эти три года. Дело в том, что задержки конкурсных процедур как минимум на 100 дней стали обычной практикой. В результате фактический срок проведения исследований сокращается и зачастую составляет всего два – два с половиной года", – сказала Карабасова.

По ее мнению, это не просто административная задержка, а фактор, непосредственно влияющий на темпы и результативность научных исследований.

Особенно актуальна эта проблема, считает депутат, для биомедицины, сельского хозяйства, экологии и климатологии. Исследования в этих областях требуют длительных наблюдений и нескольких сезонных циклов.

"Нельзя требовать от науки больших результатов, не предоставляя ей достаточно времени. Есть еще один важный момент. Поправка, внесенная в законодательство 24 июня 2026 года, закрепила исчисление срока реализации научного проекта со дня заключения договора. Теперь задержки конкурсных процедур не могут служить основанием для сокращения сроков научной работы. Нельзя ссылаться и на бюджетные ограничения. Ведь средства, необходимые для четвертого и пятого годов реализации пятилетнего проекта, можно предусмотреть в последующих бюджетных циклах. Таким образом, законодательная основа для развития науки создана. Финансовый механизм также предусмотрен. Теперь вопрос заключается в принятии конкретных управленческих решений министерствами", – добавила депутат.

В связи с этим министерствам финансов и науки и высшего образования предлагается:

  • начиная с 2027 года проводить конкурсы на грантовое финансирование фундаментальных научных проектов сроком на 60 месяцев;
  • внедрить пятилетнее финансирование в качестве основной модели для фундаментальной науки с утверждением полного плана реализации проектов и объемов их финансирования;
  • внедрить механизм заблаговременного планирования расходов на четвертый и пятый годы реализации проектов в последующих бюджетных циклах;
  • организовывать отдельные конкурсы на грантовое финансирование прикладных и фундаментальных исследований.

Ранее депутат Курултая Ерканат Мусылманбек заявил о проблемах с цифровыми документами для грузоперевозчиков в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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