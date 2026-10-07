Изменить механизм ваучерного финансирования детей призывает депутат

Депутат Курултая Лаззат Кожахметова 7 октября 2026 года в своем депзапросе озвучила недостатки действующего механизма ваучерного финансирования детей дошкольного возраста, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что проблема очередей в детские сады остается актуальной для многих родителей.

"Особенно высок спрос на места в дошкольных организациях в крупных городах, таких как Астана, Алматы и Шымкент. Основная цель введенного в 2025 году ваучерного финансирования – направить бюджетные средства на фактически оказанные услуги в детских садах и обеспечить прозрачность финансирования. Сегодня существуют два способа устройства ребенка в дошкольную организацию. Если есть свободное место, ребенок сразу принимается в детский сад. Если мест нет, его ставят в лист ожидания. Однако для постановки в лист ожидания ребенка сначала необходимо зарегистрировать в другом детском саду. В результате родители, ожидающие место в государственном детском саду, зачастую вынуждены регистрировать ребенка в частной организации", – сказала Кожахметова.

Получается, что ребенок числится в одном детском саду, но фактически ожидает место в другом. В связи с этим депутат задается вопросом – если ребенок не посещает детский сад, то за что государство выплачивает ваучерное финансирование?

"Некоторые частные детские сады фактически не принимают ребенка, а лишь оформляют его на бумаге. Родители вынуждены соглашаться на такие условия, чтобы сохранить возможность получить место в государственном детском саду. Государственные средства должны выплачиваться за фактически оказанную услугу. Поэтому основным критерием должна быть не просто регистрация ребенка в детском саду, а его фактическое пребывание в этой организации и получение соответствующих услуг", – отметила Кожахметова.

Она предлагает следующие меры для решения вопроса:

привязать ваучерное финансирование к фактически оказанной услуге, сделав фактическое посещение ребенком основным критерием;

внедрить систему цифрового контроля для выявления формально зарегистрированных детей и не допускать необоснованной регистрации одного ребенка одновременно в нескольких организациях;

разработать меры по сокращению несоответствия между количеством детей в листе ожидания и фактическим количеством свободных мест.

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