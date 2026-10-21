Дерзкая погоня на Range Rover и игнорирование суда: казахстанца сделали пешеходом и арестовали

Фото: pexels

В Таразе полицейским пришлось сначала гоняться за элитным внедорожником, а потом принудительно доставить его водителя в суд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, сотрудники Центра оперативного управления выявили автомобиль Range Rover с подложными государственными регистрационными номерами. "При попытке остановки 38-летний житель Тараза проигнорировал требования сотрудников патрульной полиции и попытался скрыться, продолжив движение с нарушением правил дорожного движения", – рассказали в полиции 21 октября 2026 года и показали видео погони. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿Тараз.қ ПОЛИЦИЯ БАСҚАРМАСЫ🇰🇿 (@taraz_police) После этого водитель неоднократно не являлся в суд. "После принудительного доставления он предстал перед судом, по решению которого был подвергнут административному аресту и лишен права управления транспортными средствами", – сообщили в ДП. В Акмолинской области водителя Toyota Alphard, который сел за руль после употребления алкоголя, арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет.

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