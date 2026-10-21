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Общество

Дерзкая погоня на Range Rover и игнорирование суда: казахстанца сделали пешеходом и арестовали

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:53 Фото: pexels
В Таразе полицейским пришлось сначала гоняться за элитным внедорожником, а потом принудительно доставить его водителя в суд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, сотрудники Центра оперативного управления выявили автомобиль Range Rover с подложными государственными регистрационными номерами.

"При попытке остановки 38-летний житель Тараза проигнорировал требования сотрудников патрульной полиции и попытался скрыться, продолжив движение с нарушением правил дорожного движения", – рассказали в полиции 21 октября 2026 года и показали видео погони.

После этого водитель неоднократно не являлся в суд.

"После принудительного доставления он предстал перед судом, по решению которого был подвергнут административному аресту и лишен права управления транспортными средствами", – сообщили в ДП.

В Акмолинской области водителя Toyota Alphard, который сел за руль после употребления алкоголя, арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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