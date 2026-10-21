#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Общество

Суд обязал акимат Павлодара изменить назначение дачного участка

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 18:38 Фото: Zakon.kz
Житель Павлодара через суд добился изменения целевого назначения дачного участка под строительство жилого дома. Суд признал отказ акимата незаконным и обязал принять решение в пользу собственника, сообщает Zakon.kz.

Мужчина владеет дачным участком и обратился в акимат с просьбой изменить его целевое назначение на "для строительства и обслуживания жилого дома".

Однако ему отказали, после чего он оспорил это решение в суде.

"Суд установил, что запрашиваемое назначение соответствует генеральному плану Павлодара. Кроме того, согласно статье 109 Земельного кодекса Казахстана, если план детальной планировки отсутствует, следует руководствоваться генеральным планом города", – сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд признал отказ акимата незаконным и обязал ведомство принять соответствующий административный акт. Иск удовлетворен.

Решение вступило в законную силу и уже исполнено.

Ранее сообщалось, что на трассе Алматы – Екатеринбург вылетевший из-под колес одной машины твердый предмет повредил другую. Суд разобрался в обстоятельствах происшествия и решил не привлекать водительницу к административной ответственности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
20:54, 04 августа 2026
Спор павлодарки с акиматом закончился неожиданным решением суда
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
10:45, 27 августа 2024
Акимат Астаны обязали предоставить жилье жительнице аварийного дома
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля
09:17, 03 сентября 2024
Житель Караганды в суде оспорил решение акимата о предоставлении земельного участка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: