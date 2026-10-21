Суд обязал акимат Павлодара изменить назначение дачного участка

Житель Павлодара через суд добился изменения целевого назначения дачного участка под строительство жилого дома. Суд признал отказ акимата незаконным и обязал принять решение в пользу собственника, сообщает Zakon.kz.

Мужчина владеет дачным участком и обратился в акимат с просьбой изменить его целевое назначение на "для строительства и обслуживания жилого дома".

Однако ему отказали, после чего он оспорил это решение в суде.

"Суд установил, что запрашиваемое назначение соответствует генеральному плану Павлодара. Кроме того, согласно статье 109 Земельного кодекса Казахстана, если план детальной планировки отсутствует, следует руководствоваться генеральным планом города", – сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд признал отказ акимата незаконным и обязал ведомство принять соответствующий административный акт. Иск удовлетворен.

Решение вступило в законную силу и уже исполнено.

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