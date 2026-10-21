Нагоняет ужас на волков: что известно о дерзком обитателе казахстанской природы

Дикий кабан неожиданно стал героем казнета после "разборки" с волками. В Минэкологии рассказали некоторые факты об этом животном, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, от кабана не так просто сбежать. Он может развивать скорость до 40-50 км/час.

"Кабан может развивать такую скорость на коротких дистанциях и легко передвигается по горной местности. Несмотря на массивный внешний вид, кабан очень быстрый", – рассказали в Минэкологии.

Весит это животное 80-200 кг. Высота в холке – до 100 см.

"Кабан не такой простой противник. Он обладает острыми клыками и мощными челюстями. У него крепкое телосложение, он способен защищаться", – отмечают специалисты.

Кабаны очень осторожны и могут быть агрессивными, если рядом находится семья. В случае угрозы могут активно атаковать.

Вероятно, волки, попавшие в объектив фотоловушки в парке Буйратау, знакомы с такими особенностями дикого кабана, и поэтому пустились от него наутек.