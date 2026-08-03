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Происшествия

Охотник незаконно застрелил дикого кабана в ВКО

Дикий кабан, природа , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 19:42 Фото: pixabay
В Восточном Казахстане мужчина получил разрешение на отстрел волка, однако незаконно застрелил дикого кабана, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что факт незаконной охоты выявили в Зайсанском районе. Во время рейда на автодороге Омск – Майкапчагай сотрудники полиции остановили автомобиль Audi. При проверке транспортного средства обнаружены гладкоствольные ружья "Сайга-410" и Hatsan, боеприпасы, а также туша дикого кабана в багажном отделении.

"В ходе проверки установлено, что 37-летний житель региона вместе с двумя знакомыми выехал в охотничьи угодья Зайсанского района. Мужчина имел разрешение на отстрел волка. Однако во время охоты он встретил дикого кабана и произвел выстрел из зарегистрированного на свое имя охотничьего оружия", – рассказали в Департаменте полиции ВКО.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее казахстанцев предупредили о наказании за покупку рыбы и икры у браконьеров.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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