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Общество

Учеба с препятствиями: казахстанские школьники занимались по учебникам с недостающими страницами

Книги, страницы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 05:59 Фото: pexels
Прокуратура Енбекшинского района города Шымкента выявила системные нарушения при обеспечении учащихся учебниками, сообщает Zakon.kz.

В государственных школах Шымкента не хватало более 170 тысяч учебников. Еще свыше 110 тысяч книг признали изношенными и непригодными для использования. При этом обновления требуют около 2 млн экземпляров – это 74% всего учебного фонда.

"В течение последних трех лет инвентаризация книжного фонда с учетом количества учащихся не проводилась. Не соблюдалась периодичность обновления учебников, а закупки не покрывали фактическую потребность школ", – сообщили в Генеральной прокуратуре 21 октября 2026 года.

Так, гимназии №38 имени Н. Ондасынова требовалось 293 учебника английского языка для пятых классов, однако выделили им 90 экземпляров. В итоге ученикам приходилось пользоваться изношенными учебники с поврежденными переплетами и недостающими страницами.

После принятия мер прокурорского надзора необходимыми учебниками обеспечили более 46 тысяч школьников. Кроме того, акимат Шымкента внедрил электронную библиотечную систему "Alaqan", которая позволит упорядочить учет книг и точнее планировать их распределение в зависимости от потребности учебного заведения.

Другая учебная платформа возмутила педагогов и родителей по всей стране. Речь идет о системе "Balazhan", в которой необходимо вводить личные данные, которые по словам пользователей, "никак не защищены".

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Камила Салкымбаева
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