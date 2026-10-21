Заморозки до -3°С, метели и гололед: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 22 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается северо-западный ветер с порывами 15-18 м/с.

В горных районах области Жетысу ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге и востоке области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере области заморозки -3°С. На востоке области сохраняется чрезвычайная, на юге – высокая пожарная опасность.

В центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололед. На севере, востоке и в горных районах сильный снег, на западе, севере и востоке метель. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки, преимущественно снег, метель и гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

В области Абай ожидаются дождь, снег и гололед. На западе, севере и в центре области метель. Ночью и утром на юге туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Семее ожидаются осадки, преимущественно снег, метель и гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем на востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке и в центре области заморозки -2°С. По области сохраняется чрезвычайная, на севере – высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и востоке – чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере и в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и в горных районах заморозки -2°С. На севере, западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и юге ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре – чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области на востоке и юге ожидаются дождь и снег, на севере – небольшие осадки. На севере, востоке и юге гололед, ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В Петропавловске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Алматинской области ветер западный, северо-западный, на западе, юге, востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, на востоке и в горных районах временами 23-28 м/с. Ночью на севере области заморозки -1°С. В Конаеве северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с.

В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ожидается западный, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Акмолинской области северо-западный ветер, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются дождь и снег, на юге и в центре гололед. Ночью и утром на севере и в центре туман. Ветер северо-западный, ночью на западе и днем по области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются дождь, снег, гололед, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе и севере области заморозки -3°С.

Ранее синоптики заявили, что в ближайшие три дня в Казахстан придут морозы, и даже жители южных регионов республики почувствуют приближение зимы. Подробнее о погоде на 22-24 октября 2026 года – по ссылке.