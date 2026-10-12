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Общество

Воздух станет грязнее: "Казгидромет" предупредил жителей четырех городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 07:36 Фото: unsplash
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 12 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Атырау, Актобе.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о густом тумане и пожарной опасности.

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Камила Салкымбаева
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