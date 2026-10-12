Воздух станет грязнее: "Казгидромет" предупредил жителей четырех городов
Фото: unsplash
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 12 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 12 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Жезказган, Балхаш, Атырау, Актобе.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о густом тумане и пожарной опасности.
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