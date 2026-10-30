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#Спецпроекты
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505.8
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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей пяти городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 30 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 30 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе, Атырау, Шымкент, ночью в городе Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о заморозках, гололеде и сильных осадках.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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